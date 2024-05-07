Сценарист Золотарев назвал субъективной оценку значимости фильмов

"Экспертный совет, определяющий социальную значимость фильмов, должен состоять не только из представителей киноиндустрии", - сказал НСН сценарист Андрей Золотарев.

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Оценка социальной значимости фильмов – субъективный процесс, который требует обсуждения и предоставления разных точек зрения, заявил в беседе с НСН сценарист Андрей Золотарев, известный по фильмам «Лед», «Сто лет тому вперед» и сериалу «Слово пацана».

В Министерстве культуры РФ предложили добавить в готовящийся в Госдуме законопроект о социально значимых фильмах пункт о создании экспертных советов, которые будут определять статус проектов. По данным «Парламентской газеты», социально значимым фильмом сможет стать картина, которая соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям и сохраняет историческую память. Статус должен в перспективе помочь фильму-обладателю с продвижением в прокате. Золотарев положительно оценил подобную инициативу.

«Социальную значимость для страны могут определять люди, которые сами социально значимы. Я за то, чтобы в экспертный совет входили профессиональные кинематографисты и такие люди, которые обладают моральным авторитетом в стране. Они не должны единогласно утверждать какие-то документы. Подобный совет нужен для споров, если люди будут иметь разное мнение по разным позициям – это абсолютно нормально. Лебедь, рак и щука – хорошее представление об экспертном совете», - заявил он.

По словам сценариста, представителям российского кинопроизводства сегодня доступно несколько инструментов господдержки, однако она часто приводит к прямому вмешательству в творческий процесс.

«Когда институты, которые поддерживают кинематографию, на этапе отбора принимают решение, выбирают то или иное направление, начинаются сложности. Мы получаем сопродюсеров в лице государственных институтов. Это не плохо, но сложно, нужно заранее понимать правила игры», - пояснил он.

Собеседник НСН также предположил, что невозможно однозначно назвать какой-либо фильм социально значимым или выработать конкретные критерии.

«Само словосочетание «социальная значимость» полностью субъективно, для этого и нужен экспертный совет. Никто в здравом уме не должен говорить, что какой-то фильм однозначно можно отнести к подобным. Правильно было бы говорить, что конкретный фильм является социально значимым по чьему-то конкретному мнению, но является ли он таковым по мнению других – не факт. Также меньше всего хочется, чтобы социальная значимость фильма определялась темой. Патриотизм должен быть, но он ведь не только в военных фильмах. Патриотичным может быть и фильм про скамейку у дома. При этом бывает кино про СВО, которое настолько плохо сделано, что говорить о патриотизме невозможно, поскольку люди преследовали иные цели», - подытожил он.

В 2024 году Министерство культуры намерено поддержать производство фильмов по 14 приоритетным направлениям. Среди них экранизация произведений русской классики, историческое кино, фильмы о выдающихся людях России. Особое внимание также уделяется картинам об участниках СВО, передает «Радиоточка НСН».