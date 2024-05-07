Харви Кейтель и Фэй Данауэй снимутся в мрачном любовном фильме «Судьба»

Фэй Данауэй («Аризонская мечта», «Китайский квартал»), Харви Кейтель («Багси», «Молодость») и Эндрю Маккарти («Уикенд у Бёрни», «Крестоносец») исполнят главные роли в фильме «Судьба» (Fate). Как сообщает Deadline, режиссером и продюсером проекта выступит Джонатан Бэйкер, который вынашивал идею около пяти лет, прошедших с момента выхода его дебютной киноработы «Необъяснимое» (где также снималась Данауэй).

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"Есть отличный шанс, что картина станет одной из самых запоминающихся любовных историй нашего времени", - обещает режиссер.

Сюжет «тревожного, сверхъестественного» фильма пока держится в секрете, хотя известно, что ключевым местом действия станет вымышленный отель Vista, прототипом которого, по слухам, стал одноименный культовый кинотеатр Лос-Анджелеса, отреставрированный режиссером Квентином Тарантино в 2022 году. Съемки должны начаться уже в мае 2024 года в Ванкувере.