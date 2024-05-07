«Онегина» Сарика Андреасяна покажут в онлайн-кинотеатрах
Онлайн-премьера фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна состоится 9 мая 2024 года на видеосервисах Start и «Кинопоиск». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в новой экранизации романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина исполнили Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Таня Сабинова, а также снялись Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Владимир Вдовиченков, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие.
В российский прокат фильм вышел в марте.