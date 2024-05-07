Стартовали съемки третьего сезона «Бедного олигарха». Место действия сериала

Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Бедный олигарх» телеканала ТНТ и Кинокомпании Братьев Андреасян. В третьем сезоне опальному бизнесмену Виктору Гниде (Владимир Сычев) и его верному дворецкому Адаму (Максим Лагашкин) придётся выживать в российской глубинке. После невероятного побега из британской тюрьмы опальному олигарху Виктору Гниде и его друзьям удается пересечь российскую границу и оказаться на родине. Но олигарх здесь теперь «неугодный перебежчик», с которым никто не хочет общаться и иметь дел. А его бывшая жена за это время уже успела оформить все активы на себя. Гнида остается без средств к существованию и вынужден жить по адресу прописки... в деревне Нижние Васюки. Так начинается новая глава его приключений – теперь в российской глубинке.

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К своим ролям в третьем сезоне комедийного сериала вернутся также Карен Арутюнов, Тимур Батрутдинов, Иван Филиппов, Янина Студилина, к касту присоединятся Кай Метов, Ирина Темичева, Роман Попов, Олег Верещагин. Режиссёрское кресло займет Давид Дадунашвили («Ресторан по понятиям», «Тень Чикатило»), сценарий написали Арсен Арутюнян и Александр Головко.

Премьера третьего сезона «Бедного олигарха» ожидается летом 2024 года на телеканале ТНТ.