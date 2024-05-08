Четыре киноляпа из фильма «Летят журавли», которые трудно заметить зрителям

Фильм режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли» считается шедевром мирового кинематографа. Лента стала единственной советской картиной, получившей «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского кинофестиваля. Сыгравшая в фильме актриса Татьяна Самойлова прославилась на весь Союз. Однако создатели ленты допустили четыре киноляпа. Подробности — в материале NEWS.ru.

© Кадр из фильма "Летят журавли"

Кто выбрал Самойлову на главную роль в фильме «Летят журавли»

Пьеса Виктора Розова «Вечно живые», по которой был снят фильм «Летят журавли», была опубликована за 13 лет до выхода картины. В 1957 году режиссер Михаил Калатозов предложил ее автору вместе написать киносценарий.

Сюжет пьесы постоянно менялся. В ней появились сцены бомбежки Москвы, гибели родителей Вероники, спасения ребенка на мосту и смерти Бориса. На «Мосфильме» долго не могли вынести решение, стоит ли показывать измену главной героини. Поскольку было невозможно убрать эту сцену из сюжета, ее оставили с пометкой «спорно».

Калатозов сразу решил взять на главную мужскую роль (Борис) Алексея Баталова, а актрису, которая стала бы его партнершей, пришлось искать дольше. После проб утвердили Елену Добронравову, но когда оператор Сергей Урусевский увидел фильм «Мексиканец» с начинающей актрисой Татьяной Самойловой, то сразу предложил ее кандидатуру. Калатозову понравилась артистка, Розову же она показалась слишком молодой для такой роли, к тому же он искал блондинку, а не брюнетку.

Как снимали фильм «Летят журавли»

Во время работы над драмой «Летят журавли» оператор использовал нестандартные приемы. Чтобы снять стремительный пробег героя Баталова по лестнице, Сергей Урусевский построил макет трехэтажного лестничного колодца. В центре он поставил металлический столб, к которому прикрепил операторскую люльку. Баталов бежал, а помощники на тросах поднимали Урусевского вровень с актером.

На съемках прохода разведчиков работники площадки несколько часов носили лежащего на железном листе оператора. Актерам тоже пришлось непросто. Во время работы над картиной у Татьяны Самойловой диагностировали туберкулез, Алексей Баталов попал в больницу из-за неудачного дубля. Когда его герой дрался с солдатом, он должен был одним ударом сбить противника с ног. Партнер по кадру потянул Баталова за собой, и Алексей упал на обрубленный куст. В итоге, исполнителю роли Бориса пришлось делать срочную операцию на лице.

Как фильм «Летят журавли» попал на Каннский кинофестиваль

Лента «Летят журавли» вышла в прокат в 1957 году. Но реакция на фильм была неоднозначной. Никита Хрущев назвал героиню девушкой легкого поведения, а критики восхищались художественной работой оператора.

20-летний Клод Лелуш, будущая легенда французского кино, снимал документальный фильм об СССР и оказался на «Мосфильме» во время съемок пробега Баталова по лестнице. Он был настолько поражен работой советских кинематографистов, что связался с директором Каннского фестиваля. Так лента Калатозова попала в основной конкурс под названием «Когда улетают аисты», потому что фраза «Летят журавли» в переводе на французский имела двойное значение. Картина получила главный приз Канн.

Какие киноляпы есть в картине «Летят журавли»

Несмотря на неоспоримый статус фильма и революционные идеи его создателей, внимательные зрители заметили несколько киноляпов.