Netflix опубликовал тизер к новому сезону сериала «Уэнсдэй»

Компания Netflix официально заявила о работе над новым сезоном сериала «Уэнсдэй», опубликовав тизер к нему. На кадрах тизера Вещь подбрасывает копии сценария под двери, на которых стоят имена Эммы Майерс (девочка-оборотень Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей), Кэтрин Зеты-Джонс (Мортиша Аддамс), а также имена Стива Бушеми («Бешеные псы», «Чудотворцы»), Билли Пайпер («Доктор Кто») и Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»), которые, судя по всему, сыграют новых героев сериала. Последней сценарий получает героиня Дженны Ортеги, которая здоровается с Вещью и предрекает «больше пыток».

© Кадр из сериала "Уэнсдэй"

В тизере также появляется название первой серии нового сезона — «Снова беды» (Here We Woe Again). Сценаристами значатся Альфред Гог и Майлз Миллар, режиссер сериала — Тим Бертон.

Ранее сериал «Уэнсдэй» занял первое место в рейтинге самых просматриваемых шоу 2022 года. Сообщается, что он с большим отрывом обошел первый сезон «Дома дракона».

Как уточнили в компании Samba TV, большинство сериалов привлекают к себе зрителей только в первые 15 дней после выхода, однако «Уэнсдэй» заметно выделяется на этом фоне. За первые две недели шоу набрало 66% просмотров от общего количества, после чего на протяжении длительного времени сохраняло уровень просмотров. Как предположили эксперты Samba TV, это связано с вирусностью в социальных сетях: оригинальный танец Дженны Ортеги в одной из серий привлек довольно много внимания и стал мемом.