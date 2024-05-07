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«Фонд кино» поддержит 15 фильмов — среди них «Чебурашка 2», «Буратино» и «Горыныч

«Фонд кино» завершил процедуру отбора фильмов от компаний-лидеров отечественного производства, которым планируется оказать поддержку.

«Фонд кино» поддержит 15 фильмов
© Чемпионат.com

В список вошли 15 предстоящих проектов: среди них продолжение «Чебурашки», новая экранизация «Буратино», а также сказки «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Горыныч».

Весь список фильмов, которые получат поддержку от «Фонда кино»:

  • «Бейрут»
  • «Битва моторов»
  • «Буратино»
  • «В списках не значился»
  • «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма»
  • «Горыныч»
  • «Девятая планета»
  • «Королева Анна»
  • «Космическая собака Лида»
  • «Первый на Олимпе»
  • «Пропасть»
  • «Пророк. История Александра Пушкина»
  • «Рождение империи»
  • «Руки вверх»
  • «Чебурашка 2».

При этом, к примеру, в список не попал «Холоп 3», хотя авторы подавали заявку.

Фильмы и сериалы
Чебурашка
Анна Королева