«Фонд кино» поддержит 15 фильмов

«Фонд кино» завершил процедуру отбора фильмов от компаний-лидеров отечественного производства, которым планируется оказать поддержку.

© Чемпионат.com

В список вошли 15 предстоящих проектов: среди них продолжение «Чебурашки», новая экранизация «Буратино», а также сказки «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Горыныч».

Весь список фильмов, которые получат поддержку от «Фонда кино»:

«Бейрут»

«Битва моторов»

«Буратино»

«В списках не значился»

«Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма»

«Горыныч»

«Девятая планета»

«Королева Анна»

«Космическая собака Лида»

«Первый на Олимпе»

«Пропасть»

«Пророк. История Александра Пушкина»

«Рождение империи»

«Руки вверх»

«Чебурашка 2».

При этом, к примеру, в список не попал «Холоп 3», хотя авторы подавали заявку.