В Абхазии в преддверии Дня Победы показали фильм о поиске родных узников концлагерей

Акция "Волонтеры победы Абхазии" прошла в столице республики, в ее рамках в Доме Москвы в Сухуме показали документальный фильм журналиста и режиссера Дмитрия Статейнова "Поиск" о поиске родных узников концлагерей, передает корреспондент ТАСС.

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Из Абхазии на войну в 1941-1945 годах отправились 55 тыс. человек, из них 17,5 тыс. погибли. 8 тыс. человек из Абхазии пропали без вести, но за последние несколько лет в рамках проекта "Возвращение имени" под руководством Григория Скворцова удалось найти сведения о 400 из них. Они оказались узниками немецких концлагерей, и в поисках их родных по всей Абхазии большую помощь оказывали курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Про это и снял Статейнов документальный фильм под названием "Поиск". Главной героиней фильма стала Лейла Агрба, которая всю жизнь искала своего отца Азиза Агрбу, и благодаря проекту "Возвращение имени" она узнала о его судьбе, месте захоронения и смогла посетить могилу.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, которые ценой жизни добыли нам мир и победу. И сегодня прекрасный повод вспомнить людей, которые в мирные дни помогали и помогают сохранить память о героях Великой Отечественной. Одним из таких людей был Дмитрий Статейнов, для которого память о войне, память о героях была священна", - сказала представительница Дома Москвы Мария Соя. Журналист и режиссер Дмитрий Статейнов скоропостижно умер в ноябре 2023 года в возрасте 41 года.

Советник директора Дома Москвы в Сухуме Борис Накопия рассказал студентам и старшеклассникам, принимавшим участие в просмотре фильма, о том, как важно, чтобы молодежь помнила о подвиге своих предков.

"Среди тех людей, кто берег эту память и делал все, чтобы подрастающее поколение знало о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны на перевалах вокруг Абхазии, был и Дима Статейнов. Он делал много для восстановления памятников, приведения в надлежащий вид захоронений советских воинов. Для него Абхазия стала второй родиной, приехав более 10 лет назад сюда [из Красноярска], он создал здесь семью, прожил короткую жизнь, но посвятил ее делу служения абхазского и российского народов", - сказал Накопия.

Акция "Волонтеры победы Абхазии", организованная Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и культурным фондом "Платформа", приурочена к 79-й годовщине Победы. Ее участники возложили цветы к памятнику защитникам Кавказа на сухумской набережной.