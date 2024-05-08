Ко Дню Победы выйдет документальный киноальманах "Забытые"

В преддверии Дня Победы состоится премьера цикла из пяти документальных фильмов "Забытые". Он расскажет о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны.

© unsplash

Первый показ киноальманаха пройдет 8 мая на Международной выставке-форуме "Россия", посетить который смогут все желающие. Затем в течение месяца премьерные показы пройдут в 40 регионах страны. Для зрителей фильмы будут доступны также и на платформе RUTUBE.

© Российская газета

Киноновеллы альманаха поднимают темы уничтожения памятников советским воинам, героизации нацистов в странах Европы, попыток переписать историю и стереть память о героях Великой Отечественной войны.

В создании цикла приняли участие 20 региональных команд продюсерского центра "Инсайт Люди", в том числе 5 режиссеров, 5 сценаристов и 144 актера.

Встреча с создателями альманаха состоится 8 мая в 15:00 в павильоне "Газпром" на ВДНХ. Среди гостей мероприятия - Анатолий Цой (TSOY), Давид Манукян (DAVA), Николай Сердюков и Виолетта Чиковани.