В Петербурге начали съемки фильма «‎Остров Сухо» о подвиге защитников Дороги жизни

Съемки игрового фильма "Остров Сухо", рассказывающего о героическом подвиге защитников Дороги жизни и жителей блокадного Ленинграда, начались в Санкт-Петербурге. Съемки будут проходить также в Карелии и Ленинградской области, сообщил журналистам режиссер Руслан Тихомиров.

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Идея создания фильма о битве за этот участок земли на Ладоге, который имел стратегическое значение для снабжения осажденного Ленинграда, родилась у режиссера после посещения острова и знакомства с его историей.

"Я понял, что не рассказать о людях, которые на пятачке 90 на 60 [метров] сопротивлялись международной эскадре в 30 кораблей, <…> об их судьбе, переживаниях, просто невозможно. И я познакомился с потомками командира Ивана Константиновича Гусева, который стал прототипом главного героя", - рассказал Тихомиров.

Готовясь к работе над картиной, участники творческой команды изучали архивные материалы, в том числе ранее не публиковавшиеся.

Первый съемочный день начался со сцен в ставке верховного главнокомандующего с участием исторических персонажей, в том числе Иосифа Сталина и начальника Генерального штаба генерала-полковника Александра Василевского - их снимали в особняке Кочубея на набережной Фонтанки.

В главных ролях - Кирилл Кузнецов, Андрей Хитрин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева.

"Мы очень хотим этот фильм выпустить к 80-летию Великой Победы, к 9 мая 2025 года. Это наша цель", - сказала журналистам продюсер Светлана Федина.

Картина снимается при поддержке министерства культуры киностудией "Ленфильм" совместно со студией "КиноОко" и Высшей школой режиссеров и сценаристов.

В годы войны крошечный остров Сухо на Ладоге был важным наблюдательным пунктом на пути снабжения блокадного Ленинграда, поэтому контроль над ним имел стратегическое значение. Мимо острова шли баржи с продовольствием и боеприпасами через единственную брешь в кольце осады - в обратную сторону тем же маршрутом в эвакуацию везли женщин и детей. 22 октября 1942 года объединенные немецко-финско-итальянские силы попытались захватить этот участок земли. Гарнизон острова Сухо при поддержке авиации и кораблей Ладожской военной флотилии отразил нападение вражеского десанта. Победа советских бойцов в этом сражении позволила продолжить работу Дороги жизни. Архивные документы с описанием боя вокруг острова Сухо были рассекречены сравнительно недавно.