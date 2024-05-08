Почему стоит смотреть «Темную материю»?

На Apple TV+ выходит «Темная материя», один из самых хитроумно устроенных сериалов последнего времени, одинаково глубоко рассказывающий о параллельных мирах и о стоящей перед каждым человеком проблеме выбора. «Лента.ру» рассказывает, стоит ли внимания эта многосерийная фантастика с Джоэлом Эдгертоном и Дженнифер Коннелли.

© Кадр из трейлера сериала "Темная материя"

Оригинальное название: Dark Matter

Шоураннер: Блейк Крауч

Жанр: научно-фантастический триллер

Трансляция: Apple TV+

Длительность: 9 серий по часу

В главных ролях: Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Оакс Фигли, Алиси Брага, Джимми Симпсон

Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон), профессор физики из Чикаго, вел ничем не примечательную, но весьма насыщенную жизнь: преподавание в колледже (хотя студенты на его лекциях и откровенно скучают), уроки вождения для 16-летнего сына Чарли (Оакс Фигли), вечера в компании любящей красотки-жены Даниэлы (Дженнифер Коннелли). Его университетский друг Райан (Джимми Симпсон) получает престижные премии за прорывные научные открытия, а Джейсон только и рад за товарища — собственным амбициям этот мужчина средних лет предпочел семью и своим выбором вполне доволен.

Только вот со своим богатством ему придется расстаться — после посиделок в баре Джейсона похищает человек в маске, который пугающе хорошо осведомлен о деталях его личной жизни

Обнаружат потерявшего сознание Джейсона его коллеги по научно-исследовательскому центру. Когда он приходит в себя, его встречают аплодисментами: проект всей его жизни наконец оправдал себя. Только вот Джейсон ничего и слыхом не слыхивал ни о каком проекте и людей вокруг себя не узнает. Что вообще происходит?

Внимание! Далее следует небольшой спойлер о том, что вообще происходит (хотя авторы сериала из этого особого секрета не делают)

Тем временем (или, точнее, совсем другим, параллельным временем) профессор физики Джейсон Дессен завершает прорывный проект по помещению человека в состояние суперпозиции, дающей способность путешествовать между параллельными Вселенными. Отправившись в экспедицию, Дессен обнаруживает мир, в котором он — никому не известный профессор, поскольку еще в университете сделал выбор в пользу возлюбленной Даниэлы, а не учебы. И, полный горечи из-за упущенной возможности, решается на отчаянный шаг — похищает своего двойника, чтобы поменяться с ним местами, предполагая, что тихому семьянину жизнь в лучах славы и при деньгах обязательно понравится.

Джейсон Первый, впрочем, таким раскладом совершенно недоволен, а потому его ждет долгое и опасное путешествие по параллельным мирам в поисках родной семьи

Тема мультивселенной накрепко поселилась в телевизионной научной фантастике задолго до появления стримингов, от эпизодических появлений в «Звездном пути» и до полноценных сериалов об альтернативных реальностях а-ля «Квантовый скачок» и «Скользящие». Последнее же десятилетие эта концепция и вовсе доминирует в поп-культуре — не первый год ее эксплуатируют марвеловские блокбастеры, на ней выросли сверхпопулярные «Рик и Морти», кружился вокруг нее и триумфатор предпоследнего «Оскара» «Все, везде и сразу». Даже сам Apple всего несколько месяцев назад выпустил сериал с Нуми Рапас «Созвездие», завязка которого была довольно близка «Темной материи» по духу.

Понятно, почему индустрия развлечений так заворожена идеей альтернативных миров, за исключением маленьких деталей точь-в-точь похожих на наш. Мало что так завораживает человечество, как проигнорированные в критический момент развилки — и фантазии о том, как бы повернулась жизнь, будь сделан другой выбор. И мало какой сценарист пройдет мимо соблазнительной возможности ответить на вопрос «а что, если?», продемонстрировав самый доступный, уже не раз на пальцах объясненный зрителям фокус с параллельными реальностями.

Именно к этой проблеме обратился и тем самым фокусом воспользовался фантаст Блейк Крауч, когда создавал свой роман «Темная материя». Он же впоследствии выступил и шоураннером его экранизации для Apple TV+

Вышедшую в 2016-м книгу критики журили в первую очередь за излишнюю ориентированность на экшен в ущерб проработке персонажей, окружавших главного героя. Крауч, у которого к тому моменту уже была экранизирована трилогия «Сосны» (сериал «Уэйуорд Пайнс») и который уже выступил шоураннером сериала по еще одному своему роману «Хорошее поведение», явно с первых же страниц готовил свой сай-фай-триллер для будущей постановки.

По слухам, изначально «Темная материя» разрабатывалась как полнометражный фильм — и, вероятно, со спрессованным хронометражем сериалу удалось бы избежать пары-тройки неотесанных углов и сохранить энергичность. Но на фоне конкурентов-блокбастеров вроде «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и «Человека-паука: Паутина вселенных» (здесь впору вспомнить и старшего брата «Все везде и сразу», «Господина Никто» с Джаредом Лето), такой фильм однозначно оказался бы в хвосте пестрого кинопоезда. «Темная материя» позволяет себе ввергнуться в старое доброе ультрабезумие, привычное для киношных мультивселенных, только к финалу.

Если книга Крауча переполнена экшеном и событиями, то сериал, по крайней мере в первой половине эпизодов, страдает от обратного

Самый болезненный огрех здесь кроется в том, что авторы, подробно изложив завязку сериала в аннотациях и трейлерах, затем половину сезона зачем-то пытаются сделать из нее интригу, которую впоследствии побуквенно разжевывают. Хотя и мотивы основных персонажей, и даже сложные принципы путешествия сквозь вселенные изображены вполне наглядно и вовсе не требуют дополнительных комментариев.

Заслуга в этом в первую очередь принадлежит Джоэлу Эдгертону («Лавинг», «Легенда о Зеленом рыцаре»), который, играя сразу двух Джейсонов, на протяжении всего сериала проводит между ними сперва незаметную, но затем все более ощутимую границу. К слову, двойник-киднеппер здесь однозначно выигрывает хотя бы из-за сложного душевного конфликта — окажись он главным героем «Темной материи», сериал стал бы в разы интереснее.

Именно показывая Джейсона Второго, «Темная материя» превращается из серьезной и слегка монотонной научной фантастики в психологический триллер об одиночестве, страхе упущенной выгоды и боязни обязательств, о смутном желании «раскрыть свой потенциал» и непредсказуемых последствиях этого процесса. Все это выливается в весьма пронзительные размышления о хрупкости счастья, отношений и человеческой жизни в принципе. Что уже положительно выделяет сериал на фоне конкурентов с тем же самым расхожим тропом в сердцевине.

«Темная материя» в итоге смотрится неоднородным, но весьма занятным взглядом на уже избитую концепцию, и за просмотром этого триллера вполне можно скоротать пару-тройку вечеров. Но, конечно, пора бы физикам уже прийти к какой-нибудь более крышесносной гипотезе о мироустройстве — с каждой новой параллельной вселенной кризис идей в развлекательной индустрии заметен только острее.

Сериал «Темная материя» (Dark Matter) выходит 8 мая на Apple TV+