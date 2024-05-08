О создании «Рокки» с Сильвестром Сталлоне снимут художественный фильм

Издание Deadline сообщило, что о создании ленты «Рокки» снимут художественный фильм I Play Rocky. По идее, нас ждёт экранизация того, как именно Сильвестр Сталлоне решил сыграть в собственной картине.

Сюжет ленты расскажет про то, как актёр с частично парализованным лицом и дефектом речи пишет сценарий, который хочет купить крупная киностудия, но он отказывается продавать его, если не получит главную роль. Отказываясь от денег, которые бы изменили его жизнь, вместо этого он работает за крохотный гонорар, чтобы снять фильм с самим собой в главной роли. После выпуска картина становится крупнейшим кассовым хитом 1976 года, получив 10 номинаций на «Оскар» и победу в номинации «Лучший фильм».

Режиссёром ленты станет Питер Фаррелли, работавший над лентами «Тупой и ещё тупее» и «Зелёная книга». Сценарий напишет Питер Гэмбл. Кто сыграет главную роль, не сообщается.