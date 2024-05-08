Кинокритик оценил шансы на успех второго сезона «Уэнсдей»

Продолжение сериала «Уэнсдей» может повторить успех первого сезона, рассказал NEWS.ru кинокритик и журналист Алексей Двоеглазов. По его словам, почитатели творчества Тима Бертона надеются на то, что режиссер приложит максимум усилий к созданию картины.

© Кадр из анонса второго сезона "Уэнсдей"

"Мы надеемся, что эффект первого сезона будет повторен. И почитатели творчества Тима Бертона ожидают, что он приложит максимум усилий, чтобы получилось хорошо. Заранее прогнозировать успех картины сложно, поэтому будем анализировать, когда она выйдет. Так что посмотрим обязательно", — рассказал Двоеглазов.

Ранее компания Netflix официально заявила о работе над новым сезоном сериала «Уэнсдэй», опубликовав тизер к нему. На кадрах тизера Вещь подбрасывает копии сценария под двери, на которых стоят имена Эммы Майерс (девочка-оборотень Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей), Кэтрин Зеты-Джонс (Мортиша Аддамс), а также имена Стива Бушеми («Бешеные псы», «Чудотворцы»), Билли Пайпер («Доктор Кто») и Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»), которые, судя по всему, сыграют новых героев сериала.

До этого сериал «Уэнсдэй» занял первое место в рейтинге самых просматриваемых шоу 2022 года. Сообщается, что он с большим отрывом обошел первый сезон «Дома дракона».