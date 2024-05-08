Актер Анатолий Кот рассказал, о чем будет сериал «Истребители. Битва за Крым»

8 мая на канале «Россия» состоялась премьера сериала «Истребители. Битва за Крым». Что зрителям стоит ждать в следующих эпизодах, актер Анатолий Кот рассказал в интервью РИА Новости.

© Кадр из трейлера сериала "Истребители. Битва за Крым"

Действие сериала разворачивается в 1944 году, во время освобождения Крыма от немцев. Главного героя, полковника ВВС РККА Игоря Романова, сыграл Игорь Петренко. Авторы обещают, что эпизоды будут наполнены как воздушными боями, так и любовными переживаниями героев.

А Коту досталась роль злодея — его куратора из НКВД Владлена Сорокина. Актер характеризует попытки своего персонажа отбить возлюбленную главного героя мелочными и неизобретательными.

Актер согласился на привычную для него роль антагониста, так как его привлек материал и команда, с которой придется работать. Он считает, что многое о проекте становится ясно еще на этапе проб кастинга.

Анатолий Кот согласен с тем, что в СССР военное кино снимали лучше, чем сейчас, но это он связывает с тем, что тогда было больше живых свидетелей тех событий. Раньше лучше удавалось передать атмосферу военного времени. Любимым его фильмом является «Двадцать дней без войны» Алексея Германа.

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