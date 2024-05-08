Документальный фильм о конфликте Тейлор Свифт и Скутера Брауна выйдет в июне

Стриминг Discovery+ покажет документальный двухсерийный фильм о противостоянии поп-звезды Тейлор Свифт и музыкального продюсера и менеджера Скутера Брауна — Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood. Лента выйдет в июне в рамках многосерийного проекта Warner Bros. Discovery UK & Ireland — Vs (с англ. «Против»).

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Картина исследует знаменитый спор, возникший из-за того, что в 2019-м Браун приобрел права на первые шесть альбомов Свифт. После этого артистка перезаписала четыре пластинки с ремаркой Taylor’s Version.

В первом эпизоде будет представлена версия событий от Тейлор, во втором — от Скутера, сообщает The Hollywood Reporter. Ни одна из сторон в создании фильма участия не принимала, зато команде помогали специалисты по правовым вопросам, журналисты и близкий круг враждующих.

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