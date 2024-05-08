Сборы фильма «Сто лет тому вперед» превысили 900 млн рублей

8 мая картина «Сто лет тому вперёд» заработала в российском прокате более 940 млн рублей. Такого результата фильм смог достичь за три недели проката — премьера состоялась 18 апреля. Судя по всему, в ближайшее время произведению удастся заработать 1 млрд рублей. Лента выступает экранизацией одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.

© Чемпионат.com

Картина «Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Кресло режиссёра занял Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд».