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Кинорежиссер Баз Лурман снимет фильм-концерт Элвиса Пресли

Австралийский кинорежиссер Баз Лурман, снявший художественный фильм «Элвис», заявил, что намерен смонтировать документальную ленту, состоящую из фрагментов концертов Элвиса Пресли, сообщает The Hollywood Reporter.

Кинорежиссер Баз Лурман снимет фильм-концерт Элвиса Пресли
© globallookpress

По его словам, в ходе работы над картиной он обнаружил архивные материалы с выступлениями певца, которые раньше не публиковались.

Кроме того, режиссер пообещал выпустить расширенную версию «Элвиса» с Остином Батлером в главной роли.

«Есть очень много материала, в общей сложности четыре часа», - рассказал Лурман.

Ранее песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса и Тимбалэнда отправили на Луну, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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