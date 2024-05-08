Кинорежиссер Баз Лурман снимет фильм-концерт Элвиса Пресли
Австралийский кинорежиссер Баз Лурман, снявший художественный фильм «Элвис», заявил, что намерен смонтировать документальную ленту, состоящую из фрагментов концертов Элвиса Пресли, сообщает The Hollywood Reporter.
По его словам, в ходе работы над картиной он обнаружил архивные материалы с выступлениями певца, которые раньше не публиковались.
Кроме того, режиссер пообещал выпустить расширенную версию «Элвиса» с Остином Батлером в главной роли.
«Есть очень много материала, в общей сложности четыре часа», - рассказал Лурман.
Ранее песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса и Тимбалэнда отправили на Луну, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».