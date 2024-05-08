Рецензия на фильм «Годзилла: Минус один»

Кинокартина "Годзилла: Минус один" вышла у себя на родине в прокат в конце прошлого года. Она планировалась как локальное событие с возможными перспективами в азиатском регионе, но кассовые успехи способствовали импорту проекта за рубеж, что в итоге обернулось триумфом на "Оскаре". Победа в номинации "Лучшие визуальные эффекты" - это первый случай признания старой толстой ящерицы на столь высоком уровне.

© Кадр из фильма "Годзилла: Минус один"

На прошлой неделе состоялся цифровой релиз, мы с ним ознакомились. В этом тексте расскажем, как у команды создателей получилось завернуть банальный концепт с огромным монстром, крушащим все на своем пути, в нетривиальное полотно социальной драмы так, чтобы это было понятно аудитории как Востока, так и Запада.

Об этом нечасто говорится, но "Годзилла" - как явление для Японии - в свое время стало своеобразной массовой культурной терапией после Второй Мировой войны. Жителям страны-агрессора, выжившим после самой страшной бомбардировки в истории человечества, спустя почти 10 лет показывали на большом экране чудовище, снова уничтожавшее города, в том числе при помощи радиации и атомного дыхания. Вот только Годзилла был более осязаем, чем сброшенные с неба снаряды, и в конечном счете усмиряем.

Подзаголовок "Минус один" в новой части франшизы отсылает к тому, что события разворачиваются не в 1954-м, как раньше, а в 1946-м - сразу после окончания военного конфликта. Т.е. когда проигравшее государство и так было на нуле, из глубин океана вылез страшный ящер и начал загонять его в минус.

В центре истории - пилот-камикадзе Коити Сикисима. Он не выполнил свой смертельный долг, соврав о неисправности самолета, что запустило цепь событий, приведших к гибели почти всех сослуживцев от лап Годзиллы.

Вернувшись домой, он узнает, что его близкие не выжили после бомбежек. На этой почве он сходится с девушкой Норико, также потерявшей родных и взявшей под опеку осиротевшую девочку-младенца Акико. Протагониста мучают совесть и ночные кошмары, связанные с войной и Годзиллой.

С монстром ему, как и всем остальным жителям Токио, предстоит встретиться вновь - после испытаний водородной бомбы на полигоне "Бикини" тварь увеличилась в размерах и стала еще злее.

Противодействие огромному зверю - это только половина фильма. Вторая сконцентрирована на ПТСР главного героя.

Авторы уделяют этому аспекту много внимания и раскрывают тему с неожиданных ракурсов, поднимая вопросы о страхе смерти, самопожертвовании и прочих вещах, которые никак не ожидаешь увидеть, когда жанр давно уже сформировал тропы, что следующие пару часов предстоит наблюдать попкорновый блокбастер про то, как ящерица-переросток крушит электростанции и бросается вагонами поездов.

Хотя зрители, пришедшие именно за таким контентом, также не останутся обделенными. Причем собран экшн очень интересно и изобретательно. В то время, когда Голливуд атакует кайдзю "стелсами" и прочими современными средствами ведения боя, гордые сыны страны самураев отчаянно сражаются с исполинским страшилищем на утлом деревянном суденышке, имея в арсенале только станковый пулемет и глубоководные мины. Смотрится очень драйвово и свежо.

Органично обрамляет визуал музыкальное сопровождение, в котором слышны перезвоны духовых из оригинальных мелодий, некоторым из которых уже больше полувека.

К актерским работам придираться не стоит, в них много, конечно, характерных "переигрываний", свойственных азиатскому кинематографу, но это, скорее, восточные культурные особенности.

Тут стоит отметить, что к американскому MonsterVerse с его балаганом с Конгом "Минус один" не имеет никакого отношения - это обособленные друг от друга вселенные.

Подводя итог, скажем, что новый японский фильм про Годзиллу однозначно удался. Рекомендовать его к просмотру можно не только зрителю, который жаждет отключить на время просмотра мозг, увлекаясь ярким аттракционом из захватывающего, но бездумного действа, но и самой широкой аудитории.

Оценка: 4 из 5