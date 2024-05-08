Аня Тейлор-Джой водила автомобиль на съемках «Фуриосы» не имея водительских прав

Актриса Аня Тейлор-Джой дала большое интервью изданию Variety, приуроченное к скорой премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Звезда «Хода королевы» поделилась историями со съёмок и интересными деталями своей биографии.

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Как оказалось, у Тейлор-Джой нет водительских прав, хотя в грядущем фильме её героиня часто водит автомобиль. Сама актриса объясняет это тем, что она постоянно ездит по разным городам и странам из-за съёмок, что не позволяет ей отучиться и получить заветный документ.

"Я никогда не бываю в одном месте достаточно долго, чтобы получить водительские права. Я также чувствую, что мне нужно научиться параллельной парковке. Я всё ещё не умею это делать."

Коллега актрисы по площадке Крис Хемсворт в шутку заявил, что Тейлор-Джой должна автоматически получить водительские права после выхода «Фуриосы». В фильме её героиня не только аккуратно водит машину, но и участвует в безумных погонях, на что способен только опытный водитель.

Дебютный показ ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоится 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится на полторы недели позже – 24 мая.