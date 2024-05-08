Зрители впервые увидят кадры военной кинохроники 1943-1945 годов в цвете

В День Победы, 9 мая, в онлайн-кинотеатре PREMIER выходит продолжение документального проекта кинокомпании Данилы Шарапова и Сергея Минаева "Цвет истории". Впервые зрители увидят кадры советской военной кинохроники 1943-1945 годов в цвете. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

© Российская Газета

Первые две серии документального сериала "Цвет истории" о начале войны появились на PREMIER в мае прошлого года. Новые три серии покажут в цвете битву на Курской дуге, Тегеранскую конференцию с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта, взятие Берлина, а также - кадры, снятые в немецких концлагерях.

Для создания документального сериала была проведена масштабная работа с военной кинохроникой времён Великой Отечественной войны. Чтобы показать события, какими их видели герои войны, командой проекта был разработан новый алгоритм колоризации и реставрации черно-белой хроники. Каждый кадр сериала прошел ряд высокотехнологичных этапов обработки, основой которых стало обучение и использование искусственного интеллекта на практике.

Озвучила документальный сериал известная российская телеведущая и журналист Арина Шарапова.

Сергей Минаев, продюсер, рассказывает о "Цвете истории"; "Это наш самый трудный проект и самый важный проект. Несколько лет работы в архивах, поиск кинохроники, сложнейшее восстановление, колоризация и цветокоррекция пленок. Многие кадры с полей Великой Отечественной Войны зритель увидит впервые".