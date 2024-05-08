Что известно о четвертом сезоне «Пацанов»?

Сериал «Пацаны» (The Boys) вышел на стриминговой платформе Amazon Prime Video летом 2019 года. Он основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Роберсона, который издавали компании DC Comics и Dynamite Entertainment. Шоураннер и автор сценария шоу — Эрик Крипке, создатель первых пяти сезонов «Сверхъестественного». Зрители и критики высоко оценили «Пацанов» за жесткий юмор, злободневную сатиру и интересный сюжет — в июне 2022 года сериал продлили на четвертый сезон. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет четвертый сезон «Пацанов» и какие актеры появятся в продолжении шоу.

© Кадр из сериала "Пацаны"

О чем рассказывает сериал «Пацаны»?

В мире «Пацанов» люди со сверхспособностями считаются суперзвездами — они снимаются в кино и рекламе, продают собственный мерч и выступают перед толпами поклонников. При этом супергерои работают на корпорацию Vought International, которой принадлежит «Семерка» — элитный отряд, куда попадают только лучшие из лучших.

В то же время люди, обладающие сверхспособностями, зачастую ими злоупотребляют — «суперы» используют свои силы для достижения корыстных целей и совершенно не несут ответственности за преступления, которые совершают.

В начале первой серии «Пацанов» супергерой Экспресс (Джесси Ашер), который находится под действием секретного наркотика V, лишает жизни обычную девушку Робин Уорд. Ее молодой человек Хьюи уверен, что произошедшее не было случайностью — чтобы отомстить Экспрессу, он присоединяется к команде «Пацанов» под руководством бывшего сотрудника ЦРУ Билли Бутчера.

В центре сюжета лежит история команды мстителей, которые сражаются с супергероями. На протяжении трех сезонов «Пацаны» стремятся уничтожить супергероев и раскрыть мировому сообществу правду об их злодеяниях.

Когда выйдет четвертый сезон «Пацанов»?

О том, что компания Amazon продлила сериал еще на один сезон, стало известно 10 июня 2022 года, сами съемки стартовали 23 августа. К работе над финальным эпизодом съемочная команда приступила уже зимой — весь сезон был полностью отснят к середине апреля 2023 года.

Изначально премьера четвертого сезона должна была состояться в конце 2023 года. Однако выход четвертого сезона пришлось забастовки Гильдии сценаристов США.

Точная дата премьеры была раскрыта в феврале 2024 года — студия Amazon Prime Video выложила постер четвертого сезона с этой информацией.

Премьера четвертого сезона сериала «Пацаны» состоится 13 июня 2024 года

В новом сезоне будет восемь серий — в день премьеры зрители увидят сразу три из них. Официальный трейлер четвертого сезона «Пацанов» был опубликован 4 марта 2024 года.

Какие актеры сыграют в четвертом сезоне «Пацанов»?

В четвертом сезоне сериала зрители вновь будут наблюдать за противостоянием команды «Пацанов» и супергероев из корпорации Vought. К актерскому составу также присоединятся новые исполнители, роли которых пока держатся в секрете.

Команда «Пацанов»

Карл Урбан — Билли Бутчер, также известный как Мясник. Мрачный и саркастичный лидер «Пацанов», который стремится уничтожить супергероев и своего главного врага, Хоумлендера.

Джек Куэйд — Хью Кэмпбелл. Добрый и немного нерешительный член «Пацанов», который присоединился к команде после того, как один из них лишил жизни девушку Хьюи.

Лаз Алонсо — Марвин Т. Милк, также известный как Молоко Матери или ММ. Самый рассудительный и педантичный участник отряда, в прошлом — врач Морской пехоты США.

Томер Капон — Серж, также известный как Французик. Изобретатель, который умеет создавать опасные химические препараты и оружие.

Карен Фукухара — Кимико Миясиро. Супергероиня, которая сражается на стороне «Пацанов».

Эрин Мориарти — Энни Дженьюзи, также известная как Старлайт, или Звездочка. Супергероиня, способная излучать яркий свет. Долгое время мечтала стать частью «Семерки», однако быстро разочаровалась в жестоких супергероях и перешла на сторону «Пацанов» — в конце третьего сезона Старлайт официально вошла в состав команды.

Супергерои

Энтони Старр — Хоумлендер. Неуправляемый и самовлюбленный лидер супергеройской «Семерки», сильнейший супергерой Земли.

Чейс Кроуфорд — Подводный. Супергерой, который способен дышать под водой и разговаривать с морскими обитателями. Был вынужден покинуть «Семерку» из-за скандала с сексуальными домогательствами, однако в третьем сезоне вновь присоединился к команде супергероев.

Джесси Ашер — Экспресс. Один из самых быстрых людей на Земле, член «Семерки». Из-за чрезмерного употребления наркотика V, разработанного корпорацией Vought, у Экспресса начались серьезные проблемы с сердцем.

Натан Митчелл — Черный Нуар. Супергерой в маске, обладающий способностями ниндзя, член «Семерки». Несмотря на то что история оригинального Нуара закончилась в третьем сезоне, этот персонаж вновь появится на экране — ожидается, что Митчелл сыграет новую версию героя, Черного Нуара II.

Кэмерон Кроветти — Райан Бутчер. Сын Хоумлендера и Бекки, жены Билли Бутчера. Первый супергерой, который появился на свет естественным путем, а не в результате экспериментов. В конце третьего сезона Хоумлендер забирает Райана с собой и представляет его публике как своего сына.

В сериале также ожидается возвращение Королевы Мэйв в исполнении Доминик Макэллигот. В финале третьего сезона супергероиня пожертвовала собой, чтобы остановить Солдатика (Дженсен Эклз) — она выжила, но лишилась сверхспособностей. Хотя Мэйв официально отошла от дел, чтобы провести как можно больше времени со своей половинкой, ее персонаж еще появится в «Пацанах» — об этом в интервью Variety рассказал создатель сериала Эрик Крипке.

В продолжении сериала поклонники смогут увидеть и Солдатика в исполнении звезды «Сверхъестественного» Дженсена Эклза — в конце третьего сезона персонаж подвергся искусственной заморозке.

В четвертом сезоне к актерскому составу Дин Морган — его роль пока держится в секрете.

Какие еще актеры сыграют в четвертом сезоне «Пацанов»?

Где смотреть 4-й сезон сериала «Пацаны»?

«Пацаны» — эксклюзивный проект стримингового сервиса Amazon Prime Video, поэтому легально посмотреть сериал получится только на этой площадке. Большинство сериалов здесь можно сразу посмотреть с русскими субтитрами.

Amazon Prime Video официально недоступен для пользователей из России

Чтобы посмотреть 4-й сезон «Пацанов» на этой платформе, придется устанавливать VPN и регистрировать зарубежный аккаунт. Prime Video предлагает пользователям бесплатную пробную подписку — однако для того чтобы ее оформить, необходима карта иностранного банка.