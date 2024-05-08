Новые кадры из «Министерства неджентльменских дел»

На этой неделе кинокомпания Lionsgate опубликовала целую кипу новых кадров из боевика «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. На них показаны персонажи актёров Генри Кавилла, Эйсы Гонсалес и Алана Ритчсона.

© Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"

События картины разворачивается в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

«Министерство неджентльменских дел» выйдет в российских кинотеатрах уже 13 мая. Премьера ленты в мировом прокате состоялась ещё в апреле.

Новые кадры из ленты

© Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"

© Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"

© Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"

© Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"