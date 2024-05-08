Что известно о новом документальном фильме Меган Маркл и принца Гарри

Не зря принц Уильям опасается встречи с младшим братом после того, как тот на целый свет вывернул всю подноготную королевской семьи. Как выяснилось, останавливаться принц Гарри не собирается, и уже скоро выйдет документальный фильм о нем и Меган Маркл, который раскроет еще больше тайн и сенсационных фактов. Что ждет зрителей в новой документалке об опальных Сассексах, рассказало издание The Mirror.

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Известно, что над фильмом работает королевский эксперт Ульрика Грюневальд из Германии. Именно ей Меган и Гарри не опять, а снова выложат все наболевшее и в очередной раз расскажут о тяготах жизни в изгнании. Команда Грюневальд из пяти человек уже находится в Калифорнии, где сейчас проживают герцоги, и собирает информацию для проекта. Фильм будет выпущен в формате интервью, а участие в нем, помимо Меган и Гарри, примут также несколько других королевских экспертов, биографов и журналистов. В центре внимания, разумеется, будут Сассексы и, судя по всему, их жизнь после отъезда из Великобритании. Создатели обещают уйму «свежих тайн» о Меган, Гарри и их королевских родственниках.

Для Грюневальд, к слову, это не первый документальный фильм о роялах. Она уже много лет изучает королевскую семью, и на ее счету по меньшей мере пять кинолент о настоящей жизни и секретах представителей БКС.