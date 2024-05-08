Стало известно, когда выйдет продолжение сериала «Король и Шут»

Весной 2025 года в прокат выйдет фильм — продолжение сериала «Король и Шут», сообщил в разговоре с RT режиссер Рустам Мосафир. По его словам, съемки начнутся уже этой осенью и продлятся всего три месяца. Мосафир добавил, что картина станет «полной перезагрузкой» проекта, и назвал ее «новой сказочной историей».

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Снимать будем в Санкт-Петербурге и других городах России. И только в России. Сценарий уже написан. Актерский состав еще утверждается — он включает и старых героев, и новых. Новая сказочная история, — сообщил Мосафир.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверяет одного из лидеров группы «Король и Шут» Александра Балунова на экстремизм. Причиной проверки стали публикации в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в которых музыкант называет россиян рабами.

На Балунова пожаловались екатеринбургские представители движения «Волонтерская Рота Боевого Братства». Общественники подчеркнули, что музыкант последние 18 лет живет в США, но зарабатывает на продаже книг в России. Прокуратура оценит риторику музыканта в соцсетях, а также изучит его книги.

До этого вандалы разгромили могилу солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в Санкт-Петербурге. Хулиганы нарисовали на портретах певца свастику, разбросали цветы и разбили плиты с лампадами. Фанаты группы подозревают в этом завсегдатаев местного компьютерного клуба.

Подобных актов вандализма было уже несколько. В первый раз это произошло в ночь на 19 апреля. Фанаты привели захоронение в порядок. Теперь они уносят портреты музыканта на ночь, а утром возвращают их на место. Некоторые поклонники организовали дежурства.