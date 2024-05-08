В Самаре ко Дню Победы представят фильмы о Великой Отечественной войне

9 мая в 14:30 в историческом парке "Россия - моя история" покажут фильм "Чума. Хроники Третьего рейха" (12+). Автор сценария и режиссер - Максим Кузнецов.

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Также 13-го числа в 12:20 кинокартины о ВОВ смогут увидеть студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры. Еще через два дня в 12:00 его представят в 9-й библиотеке СМИБС.

Дополнительно для зрителей организуют выставки (12+) из списка художественной литературы для начальствующего состава от 24 мая 1943 года. Например, представят книги Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Маяковского и других известных русских писателей. Их труды давали силы бойцам Красной армии для Победы.

Фильмы о Великой Отечественной войне будут показывать в рамках фестиваля "Борис Коценко представляет" (6+). Он посвящен Году семьи.

Также программы мероприятия весной проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, нескольких регионах ПФО и ряде других субъектов страны.

Вместе с тем в Самаре на площади Славы работает выставка "Без срока давности" (6+).