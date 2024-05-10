Светлана Бондарчук предложила провести выходные за просмотром фильмов о войне

Когда погода далеко не майская, а в разгаре долгие выходные дни приуроченные к одному из самых важных праздников в России, самое время подумать, чем заняться на досуге. Светлана Бондарчук предлагает смотреть кино.
Фильмы о войне в Советском Союзе снимали часто и все они заставляют зрителей буквально глотать слезы. Благодаря многим из этих бессмертных шедевров отечественного кинематографа новое поколение зрителей может узнавать что-то новое о минувших днях и цене, которую наша страна заплатила, чтобы 9 мая мы все могли праздновать День Победы. Списком, какие картины стоит посмотреть во время длинных майских выходных поделилась Светлана Бондарчук.
«Несколько щемящих душу фильмов о тех страшных годах войны и их последствиях», — написала знаменитость в телеграм-канале, дав понять — эти фильмы обязательны к просмотру.
- «А зори здесь тихие»
- «В бой идут одни старики»
- «Они сражались за Родину»
- «Летят журавли»
- «Двадцать дней без войны»
- «Баллада о солдате»
- «Иди и смотри»
- «Судьба человека»
- «На войне как на войне»
- «Белорусский вокзал»