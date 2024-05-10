Светлана Бондарчук предложила провести выходные за просмотром фильмов о войне

Когда погода далеко не майская, а в разгаре долгие выходные дни приуроченные к одному из самых важных праздников в России, самое время подумать, чем заняться на досуге. Светлана Бондарчук предлагает смотреть кино.

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Фильмы о войне в Советском Союзе снимали часто и все они заставляют зрителей буквально глотать слезы. Благодаря многим из этих бессмертных шедевров отечественного кинематографа новое поколение зрителей может узнавать что-то новое о минувших днях и цене, которую наша страна заплатила, чтобы 9 мая мы все могли праздновать День Победы. Списком, какие картины стоит посмотреть во время длинных майских выходных поделилась Светлана Бондарчук.