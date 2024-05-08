Что посмотреть на майских: нетипичные фильмы и сериалы на праздники

Май — месяц долгих праздников и встреч с друзьями. Однако, если ко вторым выходным вам уже надоели шашлыки и пикники, пришло время расслабиться на диване и посмотреть пару-тройку отличных фильмов.

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Сделали подборку фильмов и сериалов под разное настроение, доступных в российских онлайн-кинотеатрах.

«Танцуй, Селёдка!»

Словить добрую грустинку

Название: «Танцуй, Селёдка!»

Режиссёр: Александра Лупашко

Актёры: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Александра Бабаскина и другие

Дата выхода: 18 января 2024 года

Жанр: драма, комедия

Продолжительность: 1 час 39 минут

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви»

Трогательное и одновременно смешное роуд-муви об отношениях отцов и детей.

Жанна переехала из небольшого города в Москву в поисках успеха и счастья, она работает на хорошей работе, много зарабатывает, однако внезапный звонок отца, которого она не видела более 15 лет заставляет её вернуться в свою «глушь». Вернувшись, она уже не застаёт отца живым, и теперь всё, что ей хочется, это поскорее организовать похороны и уехать от плохих воспоминаний. Однако у призрака отца, явившегося Жанне, другие планы на день с дочерью.

Дует Бортич/Майков поначалу вызвал у меня скепсис, но по ходу развития сюжета у героев начинают прощупываться «химия» и надрыв, необходимый ситуации. Помимо известных нам лиц, в фильме приятно удивляет игра персонажей второго плана (Илья Антоненко, Павел Кузьмин).

Это терапевтичная картина о собственной целостности и о том, как важно закрыть свои гештальты в прошлом, чтобы обрести душевное спокойствие. Рекомендуется смотреть одному или с родителями.

Наполниться вдохновением

Название: «Рок-волна» (Pirate Radio)

Режиссёр: Ричард Кёртис

Актёры: Том Стёрридж, Билл Найи, Филип Сеймур Хоффман, Рис Иванс и другие

Дата выхода: 30 апреля 2009 года

Жанр: драма, комедия

Продолжительность: 2 часа 9 минут

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Wink

Шикарное творение Ричарда Кертиса («Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс») с невероятным актёрским составом и саундтреком.

1966 год. Консервативная Великобритания. Юный Карл с подачи матери попадает на лодку, на которой работают самые настоящие радиопираты. Вопреки запретам правительства они транслируют поп, рок, регги и фанк, так «развращающий» британскую молодёжь. В окружении людей, действительно творческих и горящих своим делом, Карл познаёт себя и всю красоту жизни вопреки правилам. А ещё пытается найти своего отца.

Рок-волна — это целый букет прекрасных актёров, невероятно отыгрывающих свои амплуа. В главе этой банды, конечно, стоят Билл Найи и Рис Эванс. Актеры буквально дают жару в кадре, учат юнца жизни и сходят с ума. А потрясный плейлист только помогает им в этом.

Можно смотреть в компании друзей, а потом пойти на вечеринку.

«Зависнуть в Палм-Спринг»

Выдохнуть после тяжёлого дня

Название: «Зависнуть в Палм-Спринг» (Palm Springs)

Режиссёр: Макс Барбаков

Актёры: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж.К. Симмонс, Питер Галлахер и другие

Дата выхода: 26 января 2020 года

Жанр: драма, комедия

Продолжительность: 2 часа 9 минут

Рейтинг: 7,3 из 10 Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Wink

Лёгкая и тёплая комедия со звёздами «Бруклин-99» и «Как я встретил вашу маму», застрявшими в Дне Сурка.

В солнечном Палм-Спрингс вовсю готовятся к свадьбе, Сара — сестра невесты, с которой у неё непростые отношения, однако она сделает всё, чтобы не испортить свадьбу. Но внезапно объявившийся Найлз рушит все её планы. Он как будто видит будущее, и это её ужасно интригует. Вместе они оказываются во временной петле, из которой не так-то и легко выбраться.

Фильм, в своё время покоривший и зрителей, и критиков, некая смесь фантастики, ромкома и комедии, отлично подходит для отдыха. Семберг и Мелиоти отлично поддерживают уровень юмора и драйва и точно не позволят вам заскучать. А фоны солнечной Калифорнии смогут приблизить ощущение лета.

Смотреть в любой компании.

Пощекотать нервишки

Псевдоисторическая драма о зарождении хирургии для любителей тру-крайм подкастов с Клайвом Оуэном («Дитя человеческое») в главной роли.

Нью-Йорк конца XIX века, одарённый хирург Джон Тэкери помогает пациентам, параллельно изобретая всё новые виды операций и спасения людей, однако иногда его эксперименты граничат с моралью и временем, в котором он живёт.

Сериал привлечёт прежде всего зрителей, которые морально готовы к крови, виду органов и истории зарождения медицины и медикаментов, которые известны нам сегодня. Он смотрится легко и интересно, нет сильно западающих моментов.

«Больница» в числе прочего поднимает и ряд социальных вопросов, которые в целом очень органично вплетаются в общую канву истории. А блистательный актёрский состав не чурается «замарать руки», чтобы представить зрителю достоверную картину врачебных будней.

Не рекомендуется смотреть с детьми и впечатлительными друзьями.

Поверить в магию

Солнечная комедия о поиске магии в реальной жизни на Лазурном берегу.

Стареющий иллюзионист Стенли уже давно разочаровался в магии и экстрасенсах и после своих выступлений с радостью берёт «халтурки» по разоблачению своих коллег по цеху.

Один из его друзей приглашает его погостить во Францию, упоминая о том, что среди его окружения появилась миловидного типа девица, выдающая себя за сильного медиума. И Стенли был настроен серьёзно. До тех пор, пока не увидел её вживую.

Вуди Аллен плавно переквалифицировался из циника и самоеда в романтика, что злит одних и радует других зрителей. Однако если говорить про «Магию», то здесь точно можно насладиться гармоничным дуэтом Стоун и Фёрта, у которых очевидно есть дружеская «химия». А еще погрузиться в беззаботное настроение отдыхающих на Лазурном берегу.

Рекомендуем смотреть с семьей или партнёром (а ещё с друзьями-скептиками).

Полюбить чёрный юмор

Название: «7 психопатов» (Seven Psychopaths)

Режиссёр: Мартин Макдона

Актёры: Колин Фаррелл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон и другие

Дата выхода: 18 октября 2012 года

Жанр: комедия, криминал

Продолжительность: 1 час 50 минутРейтинг: 7,3 из 10

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск».

Уморительная чёрная комедия с блестящим кастом и кучей оружия.

К каким последствиям может привести кража любимой собаки у безумного гангстера? Конечно же, к самым непредсказуемым! Под каток гнева попадёт неудавшийся писатель и его дружки, жена гангстера и ещё куча людей, случайно оказавшихся не в то время и не в том месте.

В фильме есть место и перестрелкам, и философским диалогам, и диким поворотам сюжета. А благодаря актерскому составу каждый персонаж получается живым, многогранным, одновременно привлекая и отталкивая зрителя. Чего стоит самый смешной и нелепый диалог персонажа Уокена с бандитами.

Картина точно понравится любителям чёрного юмора и несуразного кино, а ещё любителям искать киноманские отсылки — в фильме их полно.

Рекомендуется смотреть в большой компании.