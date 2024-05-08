Что посмотреть на майских: нетипичные фильмы и сериалы на праздники
Май — месяц долгих праздников и встреч с друзьями. Однако, если ко вторым выходным вам уже надоели шашлыки и пикники, пришло время расслабиться на диване и посмотреть пару-тройку отличных фильмов.
Сделали подборку фильмов и сериалов под разное настроение, доступных в российских онлайн-кинотеатрах.
«Танцуй, Селёдка!»
Словить добрую грустинку
- Название: «Танцуй, Селёдка!»
- Режиссёр: Александра Лупашко
- Актёры: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Александра Бабаскина и другие
- Дата выхода: 18 января 2024 года
- Жанр: драма, комедия
- Продолжительность: 1 час 39 минут
- Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви»
Трогательное и одновременно смешное роуд-муви об отношениях отцов и детей.
Жанна переехала из небольшого города в Москву в поисках успеха и счастья, она работает на хорошей работе, много зарабатывает, однако внезапный звонок отца, которого она не видела более 15 лет заставляет её вернуться в свою «глушь». Вернувшись, она уже не застаёт отца живым, и теперь всё, что ей хочется, это поскорее организовать похороны и уехать от плохих воспоминаний. Однако у призрака отца, явившегося Жанне, другие планы на день с дочерью.
Дует Бортич/Майков поначалу вызвал у меня скепсис, но по ходу развития сюжета у героев начинают прощупываться «химия» и надрыв, необходимый ситуации. Помимо известных нам лиц, в фильме приятно удивляет игра персонажей второго плана (Илья Антоненко, Павел Кузьмин).
Это терапевтичная картина о собственной целостности и о том, как важно закрыть свои гештальты в прошлом, чтобы обрести душевное спокойствие. Рекомендуется смотреть одному или с родителями.
«Рок-волна»
Наполниться вдохновением
- Название: «Рок-волна» (Pirate Radio)
- Режиссёр: Ричард Кёртис
- Актёры: Том Стёрридж, Билл Найи, Филип Сеймур Хоффман, Рис Иванс и другие
- Дата выхода: 30 апреля 2009 года
- Жанр: драма, комедия
- Продолжительность: 2 часа 9 минут
- Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Wink
Шикарное творение Ричарда Кертиса («Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс») с невероятным актёрским составом и саундтреком.
1966 год. Консервативная Великобритания. Юный Карл с подачи матери попадает на лодку, на которой работают самые настоящие радиопираты. Вопреки запретам правительства они транслируют поп, рок, регги и фанк, так «развращающий» британскую молодёжь. В окружении людей, действительно творческих и горящих своим делом, Карл познаёт себя и всю красоту жизни вопреки правилам. А ещё пытается найти своего отца.
Рок-волна — это целый букет прекрасных актёров, невероятно отыгрывающих свои амплуа. В главе этой банды, конечно, стоят Билл Найи и Рис Эванс. Актеры буквально дают жару в кадре, учат юнца жизни и сходят с ума. А потрясный плейлист только помогает им в этом.
Можно смотреть в компании друзей, а потом пойти на вечеринку.
«Зависнуть в Палм-Спринг»
Выдохнуть после тяжёлого дня
- Название: «Зависнуть в Палм-Спринг» (Palm Springs)
- Режиссёр: Макс Барбаков
- Актёры: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж.К. Симмонс, Питер Галлахер и другие
- Дата выхода: 26 января 2020 года
- Жанр: драма, комедия
- Продолжительность: 2 часа 9 минут
- Рейтинг: 7,3 из 10 Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Wink
Лёгкая и тёплая комедия со звёздами «Бруклин-99» и «Как я встретил вашу маму», застрявшими в Дне Сурка.
В солнечном Палм-Спрингс вовсю готовятся к свадьбе, Сара — сестра невесты, с которой у неё непростые отношения, однако она сделает всё, чтобы не испортить свадьбу. Но внезапно объявившийся Найлз рушит все её планы. Он как будто видит будущее, и это её ужасно интригует. Вместе они оказываются во временной петле, из которой не так-то и легко выбраться.
Фильм, в своё время покоривший и зрителей, и критиков, некая смесь фантастики, ромкома и комедии, отлично подходит для отдыха. Семберг и Мелиоти отлично поддерживают уровень юмора и драйва и точно не позволят вам заскучать. А фоны солнечной Калифорнии смогут приблизить ощущение лета.
Смотреть в любой компании.
«Больница Никербокер»
Пощекотать нервишки
- Название: «Больница Никербокер» (The Knick)
- Режиссёр: Стивен Содерберг
- Актёры: Клайв Оуэн, Андре Холланд, Джереми Бобб и другие
- Дата выхода: 9 августа 2014 года
- Жанр: драма, история
- Продолжительность: 20 эпизодов
- Рейтинг: 8,3 из 10 Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Wink.
Псевдоисторическая драма о зарождении хирургии для любителей тру-крайм подкастов с Клайвом Оуэном («Дитя человеческое») в главной роли.
Нью-Йорк конца XIX века, одарённый хирург Джон Тэкери помогает пациентам, параллельно изобретая всё новые виды операций и спасения людей, однако иногда его эксперименты граничат с моралью и временем, в котором он живёт.
Сериал привлечёт прежде всего зрителей, которые морально готовы к крови, виду органов и истории зарождения медицины и медикаментов, которые известны нам сегодня. Он смотрится легко и интересно, нет сильно западающих моментов.
«Больница» в числе прочего поднимает и ряд социальных вопросов, которые в целом очень органично вплетаются в общую канву истории. А блистательный актёрский состав не чурается «замарать руки», чтобы представить зрителю достоверную картину врачебных будней.
Не рекомендуется смотреть с детьми и впечатлительными друзьями.
«Магия лунного света»
Поверить в магию
- Название: «Магия лунного света» (The Knick)
- Режиссёр: Вуди Аллен
- Актёры: Колин Фёрт, Эмма Стоун, Айлин Аткинс и другие
- Дата выхода: 25 сентября 2014 года
- Жанр: драма, мелодрама, комедия
- Продолжительность: 1 час 38 минут
- Рейтинг: 8,3 из 10 Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви», Wink.
Солнечная комедия о поиске магии в реальной жизни на Лазурном берегу.
Стареющий иллюзионист Стенли уже давно разочаровался в магии и экстрасенсах и после своих выступлений с радостью берёт «халтурки» по разоблачению своих коллег по цеху.
Один из его друзей приглашает его погостить во Францию, упоминая о том, что среди его окружения появилась миловидного типа девица, выдающая себя за сильного медиума. И Стенли был настроен серьёзно. До тех пор, пока не увидел её вживую.
Вуди Аллен плавно переквалифицировался из циника и самоеда в романтика, что злит одних и радует других зрителей. Однако если говорить про «Магию», то здесь точно можно насладиться гармоничным дуэтом Стоун и Фёрта, у которых очевидно есть дружеская «химия». А еще погрузиться в беззаботное настроение отдыхающих на Лазурном берегу.
Рекомендуем смотреть с семьей или партнёром (а ещё с друзьями-скептиками).
«Семь психопатов»
Полюбить чёрный юмор
- Название: «7 психопатов» (Seven Psychopaths)
- Режиссёр: Мартин Макдона
- Актёры: Колин Фаррелл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон и другие
- Дата выхода: 18 октября 2012 года
- Жанр: комедия, криминал
- Продолжительность: 1 час 50 минутРейтинг: 7,3 из 10
- Где смотреть: Okko, «Кинопоиск».
Уморительная чёрная комедия с блестящим кастом и кучей оружия.
К каким последствиям может привести кража любимой собаки у безумного гангстера? Конечно же, к самым непредсказуемым! Под каток гнева попадёт неудавшийся писатель и его дружки, жена гангстера и ещё куча людей, случайно оказавшихся не в то время и не в том месте.
В фильме есть место и перестрелкам, и философским диалогам, и диким поворотам сюжета. А благодаря актерскому составу каждый персонаж получается живым, многогранным, одновременно привлекая и отталкивая зрителя. Чего стоит самый смешной и нелепый диалог персонажа Уокена с бандитами.
Картина точно понравится любителям чёрного юмора и несуразного кино, а ещё любителям искать киноманские отсылки — в фильме их полно.
Рекомендуется смотреть в большой компании.