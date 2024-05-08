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Что посмотреть на майских: нетипичные фильмы и сериалы на праздники

Май — месяц долгих праздников и встреч с друзьями. Однако, если ко вторым выходным вам уже надоели шашлыки и пикники, пришло время расслабиться на диване и посмотреть пару-тройку отличных фильмов.

Что посмотреть на майских: нетипичные фильмы и сериалы на праздники
© Чемпионат.com

Сделали подборку фильмов и сериалов под разное настроение, доступных в российских онлайн-кинотеатрах.

«Танцуй, Селёдка!»

Словить добрую грустинку

Трогательное и одновременно смешное роуд-муви об отношениях отцов и детей.

Жанна переехала из небольшого города в Москву в поисках успеха и счастья, она работает на хорошей работе, много зарабатывает, однако внезапный звонок отца, которого она не видела более 15 лет заставляет её вернуться в свою «глушь». Вернувшись, она уже не застаёт отца живым, и теперь всё, что ей хочется, это поскорее организовать похороны и уехать от плохих воспоминаний. Однако у призрака отца, явившегося Жанне, другие планы на день с дочерью.

Дует Бортич/Майков поначалу вызвал у меня скепсис, но по ходу развития сюжета у героев начинают прощупываться «химия» и надрыв, необходимый ситуации. Помимо известных нам лиц, в фильме приятно удивляет игра персонажей второго плана (Илья Антоненко, Павел Кузьмин).

Это терапевтичная картина о собственной целостности и о том, как важно закрыть свои гештальты в прошлом, чтобы обрести душевное спокойствие. Рекомендуется смотреть одному или с родителями.

«Рок-волна»

Наполниться вдохновением

Шикарное творение Ричарда Кертиса («Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс») с невероятным актёрским составом и саундтреком.

1966 год. Консервативная Великобритания. Юный Карл с подачи матери попадает на лодку, на которой работают самые настоящие радиопираты. Вопреки запретам правительства они транслируют поп, рок, регги и фанк, так «развращающий» британскую молодёжь. В окружении людей, действительно творческих и горящих своим делом, Карл познаёт себя и всю красоту жизни вопреки правилам. А ещё пытается найти своего отца.

Рок-волна — это целый букет прекрасных актёров, невероятно отыгрывающих свои амплуа. В главе этой банды, конечно, стоят Билл Найи и Рис Эванс. Актеры буквально дают жару в кадре, учат юнца жизни и сходят с ума. А потрясный плейлист только помогает им в этом.

Можно смотреть в компании друзей, а потом пойти на вечеринку.

«Зависнуть в Палм-Спринг»

Выдохнуть после тяжёлого дня

  • Название: «Зависнуть в Палм-Спринг» (Palm Springs)
  • Режиссёр: Макс Барбаков
  • Актёры: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж.К. Симмонс, Питер Галлахер и другие
  • Дата выхода: 26 января 2020 года
  • Жанр: драма, комедия
  • Продолжительность: 2 часа 9 минут
  • Рейтинг: 7,3 из 10 Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Wink

Лёгкая и тёплая комедия со звёздами «Бруклин-99» и «Как я встретил вашу маму», застрявшими в Дне Сурка.

В солнечном Палм-Спрингс вовсю готовятся к свадьбе, Сара — сестра невесты, с которой у неё непростые отношения, однако она сделает всё, чтобы не испортить свадьбу. Но внезапно объявившийся Найлз рушит все её планы. Он как будто видит будущее, и это её ужасно интригует. Вместе они оказываются во временной петле, из которой не так-то и легко выбраться.

Фильм, в своё время покоривший и зрителей, и критиков, некая смесь фантастики, ромкома и комедии, отлично подходит для отдыха. Семберг и Мелиоти отлично поддерживают уровень юмора и драйва и точно не позволят вам заскучать. А фоны солнечной Калифорнии смогут приблизить ощущение лета.

Смотреть в любой компании.

«Больница Никербокер»

Пощекотать нервишки

Псевдоисторическая драма о зарождении хирургии для любителей тру-крайм подкастов с Клайвом Оуэном («Дитя человеческое») в главной роли.

Нью-Йорк конца XIX века, одарённый хирург Джон Тэкери помогает пациентам, параллельно изобретая всё новые виды операций и спасения людей, однако иногда его эксперименты граничат с моралью и временем, в котором он живёт.

Сериал привлечёт прежде всего зрителей, которые морально готовы к крови, виду органов и истории зарождения медицины и медикаментов, которые известны нам сегодня. Он смотрится легко и интересно, нет сильно западающих моментов.

«Больница» в числе прочего поднимает и ряд социальных вопросов, которые в целом очень органично вплетаются в общую канву истории. А блистательный актёрский состав не чурается «замарать руки», чтобы представить зрителю достоверную картину врачебных будней.

Не рекомендуется смотреть с детьми и впечатлительными друзьями.

«Магия лунного света»

Поверить в магию

Солнечная комедия о поиске магии в реальной жизни на Лазурном берегу.

Стареющий иллюзионист Стенли уже давно разочаровался в магии и экстрасенсах и после своих выступлений с радостью берёт «халтурки» по разоблачению своих коллег по цеху.

Один из его друзей приглашает его погостить во Францию, упоминая о том, что среди его окружения появилась миловидного типа девица, выдающая себя за сильного медиума. И Стенли был настроен серьёзно. До тех пор, пока не увидел её вживую.

Вуди Аллен плавно переквалифицировался из циника и самоеда в романтика, что злит одних и радует других зрителей. Однако если говорить про «Магию», то здесь точно можно насладиться гармоничным дуэтом Стоун и Фёрта, у которых очевидно есть дружеская «химия». А еще погрузиться в беззаботное настроение отдыхающих на Лазурном берегу.

Рекомендуем смотреть с семьей или партнёром (а ещё с друзьями-скептиками).

«Семь психопатов»

Полюбить чёрный юмор

Уморительная чёрная комедия с блестящим кастом и кучей оружия.

К каким последствиям может привести кража любимой собаки у безумного гангстера? Конечно же, к самым непредсказуемым! Под каток гнева попадёт неудавшийся писатель и его дружки, жена гангстера и ещё куча людей, случайно оказавшихся не в то время и не в том месте.

В фильме есть место и перестрелкам, и философским диалогам, и диким поворотам сюжета. А благодаря актерскому составу каждый персонаж получается живым, многогранным, одновременно привлекая и отталкивая зрителя. Чего стоит самый смешной и нелепый диалог персонажа Уокена с бандитами.

Картина точно понравится любителям чёрного юмора и несуразного кино, а ещё любителям искать киноманские отсылки — в фильме их полно.

Рекомендуется смотреть в большой компании.

Фильмы и сериалы
Дитя человеческое
Рок-волна
Реальная любовь
Магия лунного света
Семь психопатов
Как я встретил вашу маму
Больница Никербокер
Сеймур Хоффман
Питер Галлахер
Джереми Бобб
Кристин Милиоти
Александра Лупашко
Мартин Макдона
Энди Сэмберг
Павел Майков
Ричард Кертис
Билл Найи
Андре Холланд
Колин Фаррелл
Павел Кузьмин
Вуди Харрельсон
Илья Антоненко
Колин Ферт
Стивен Содерберг
Александра Бортич
Клайв Оуэн
Кристофер Уокен
Аллен Вуди
Эмма Стоун