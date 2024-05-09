Премьера документального фильма о Булате Окуджаве приурочена к его столетию

Премьера документального фильма "Давайте понимать друг друга с полуслова…" - на Первом канале 10 мая в 10:15. Она приурочена к юбилею Булата Шалвовича: 9 мая любимому всеми поэту, барду, голосу поколения "шестидесятников" исполнится 100 лет.

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"Когда я запел, - это был большой шухер!" - посмеялся однажды Окуджава.

Посмеялся над собой, но слова оказались пророческими. Потому что Окуджаву запели все. У каждого был свой "Зеленоглазый Бог...", своя "Надя, Наденька..." и, конечно, свой "Полночный троллейбус", когда невмочь пересилить беду.

Окуджава был закрытым человеком. Его песни, на первый взгляд очень простые, полны глубоких смыслов и тайных шифров, а личная жизнь скрыта от посторонних глаз. И сегодня лишь немногие люди могут сказать, что по-настоящему знали его и любили. Ольга Окуджава, вдова Булата, бережно оберегает все, что связано с его памятью и редко дает интервью.

Но съемочной группе картины удалось взять интервью у Ольги Владимировны. Откровенное и очень эмоциональное. Снимали в Переделкино, в музее Булата Окуджавы, на их прежней даче. Разговор получился не совсем обычным: Ольга Окуджава, объясняла, что герой фильма только Булат, а не она и категорически не хотела быть в кадре. Поэтому в фильме где-то можно услышать только ее голос, а где-то она в порыве воспоминаний сама неожиданно войдет в кадр. Так или иначе, зритель услышит редкий по своей откровенности рассказ близкого человека о жизни Булата Окуджавы.

Окуджаву называют певцом Арбата. Здесь он родился, провел годы детства и пронес образ Арбата через все свое творчество. А сегодня возле дома, где жил поэт, стоит памятник Булату Окуджаве. Это место притяжения, куда приходят молодые, читают стихи, поют песни, назначают свидания. Авторы картины пообщались с создателем памятника и большим поклонником поэта, народным художник России Георгием Франгуляном. Скульптор запечатлел Окуджаву таким, каким сам его запомнил: в московской школе, где в 60-е годы учился Франгулян, Булат Шалвович не раз проводил творческие вечера.

Булат Окуджава - человек, в судьбе которого, как в капле воды, отразилась судьба нашей страны в XX веке: строительство коммунизма, репрессии, война, "оттепель", развал СССР и рождение новой России. Он родился в 1924 году в семье убежденных коммунистов, но уже в 13 лет оказался сиротой с ярлыком "сын врагов народа" после расстрела отца и ареста матери. И хотя через долгие годы она вернулась, такая потеря семьи для мальчишки, потеря тепла, любви и заботы очень сильно отразилась потом на его семейной жизни. Зоя Богуславская, вдова Андрея Вознесенского, писатель и сама легендарная личность 60-х, с горечью говорит, что Булат Окуджава, по сути, семейным человеком никогда не был…

В каждой из своих женщин Булат Окуджава искал образ своей матери. Первой его избранницей стала однокурсница по Тбилисскому университету Галина Смольянинова. То, что Булат запел - ее заслуга. Она полностью посвятила себя мужу, и Булат, рано лишенный семейного тепла, впервые почувствовал себя счастливым. В этом браке родился первый сын Игорь. Галина всегда была рядом, но на одном из творческих вечеров Окуджава встретил Ольгу Арцимович, влюбился в нее и ушел из семьи. После смерти Галины ее родственники не отдали сына Булату Окуджаве. Эта тема всегда была очень болезненной для него, но мало кто об этом знал. В нашем фильме Ольга Окуджава впервые откровенно расскажет о Галине и о старшем сыне Игоре - как переживал Булат и о его попытках сблизиться с сыном.

Война была для Окуджавы всегда особой темой. Он попал на нее добровольцем со школьной скамьи. Военком не хотел выписывать повестку 17-летнему парнишке, и юный Булат сделал это сам. Там, под огнем, Окуджава прошел свои главные университеты. И потом, понимая, что выжил, ощущал себя посланцем тех, кто сложил голову.

Солдаты в окопах и сегодня поют песни Окуджавы. В 1971 году Окуджава напишет песню к фильму "Белорусский вокзал", без которой сейчас уже и не представляют День Победы: "Здесь птицы не поют, деревья не растут..." Сохранились уникальные кадры, где Булат Окуджава рассказывает об этой песне. Ольга Окуджава добавляет интересные подробности этой истории: она расскажет, как Булат пел ее тихим голосом режиссеру фильма "Белорусский вокзал" Андрею Смирнову и одним пальцем наигрывал мелодию на рояле. Смирнов чуть не забраковал песню, а спас - Альфред Шнитке, который сделал для марша оркестровку.

В начале 60-х годов Окуджаву уже знала вся страна. Это было звездное время Булата. В те годы он пишет очень много песен, которые звучат не только на земле, но и в космосе. Говорят, без гения Окуджавы не обошелся даже старт первого в мире пилотируемого космического корабля. И вот уже больше полувека у космонавтов существует традиция: перед каждым полетом смотреть фильм "Белое солнце пустыни", где звучит любимая песня миллионов "Ваше благородие, госпожа Удача".

В 1995 году Булат Окуджава вышел на сцену в последний раз. Выступление состоялось в Париже, в Штаб-квартире ЮНЕСКО. В фильме мы покажем уникальные кадры последнего концерта Окуджавы в Париже.

Булат Окуджава скончался в 74 года в военном госпитале в пригороде Парижа. Близкий друг Булата Михаил Федотов расскажет, о чем говорил и думал Окуджава в последние свои дни, к кому были устремлены его мысли и чувства. Перед смертью Булат Окуджава принял крещение под именем Иоанн в память о святом мученике Иоанне Воине. Ольга Окуджава была с мужем до последней минуты его жизни.

В фильме впервые прозвучат стихи Булата Окуджавы, которые он написал на обложке журнала "Новый мир". Они нигде не были напечатаны. О них знает только его вдова - Ольга Владимировна. Она же и прочтет их вслух.

В фильме принимают участие: Ольга Окуджава (Арцимович) - вдова Окуджавы, Юрий Рост - журналист, фотограф, писатель, Зоя Богуславская - вдова Андрея Вознесенского, писатель, Юлий Ким - друг Окуджавы, автор песен, Михаил Федотов - друг Окуджавы, был послом во Франции, когда поэт умирал в Париж, Елена Камбурова - певица и другие.