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«Горячий снег», «Освобождение», «Летят журавли»: лучшие фильмы о ВОВ

Депутат Государственной думы Алексей Говырин перечислил величайшие советские фильмы о Великой Отечественной войне.

Лучшие фильмы о Великой Отечественной войне
© News.ru

О чем эти картины, что смотреть из современных работ?

Лучшие советские фильмы о ВОВ

Говырин считает, что среди фильмов о Великой Отечественной войне, которые должен посмотреть каждый россиянин, на первом месте стоит киноэпопея «Освобождение» режиссера Юрия Озерова. Каждая часть рассказывает о переломных моментах ВОВ. Главные роли в картине сыграли Николай Олялин (капитан-артиллерист Сергей Цветаев), Лариса Голубкина (медсестра Зоя), Борис Зайденберг (майор Орлов) и другие.

В перечень величайших картин о ВОВ парламентарий также включил ленту «Летят журавли» Михаила Калатозова. Драма рассказывала о жизни обычных людей в тылу. В центре сюжета была история девушки, которая ждет с фронта возлюбленного, однако судьба распоряжается иначе.

В списке лучших работ о ВОВ Говырина нашлось место и «Белорусскому вокзалу» Андрея Смирнова. В фильме нет ни одной батальной сцены, однако история четырех сослуживцев, поминающих командира, трогает сердца зрителей нескольких поколений.

«Фильмы о Великой Отечественной [войне], которые должен посмотреть каждый россиянин: „Летят журавли“, „⁠Белорусский вокзал“, киноэпопея „Освобождение“ Юрия Озерова, „А зори здесь тихие...“, „Офицеры“, „Баллада о солдате“, „Батальоны просят огня“, „Горячий снег“, „Аты-баты, шли солдаты...“, „Судьба человека“, „Они сражались за Родину“, „В бой идут одни „старики“, „Помни имя свое“», — подчеркнул Говырин.

Лента «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, снятая по одноименному роману Михаила Шолохова, рассказывает о трех друзьях-однополчанах, которые держат оборону около Дона летом 1942 года. Фильм стал последней работой в карьере Василия Шукшина.

После премьеры фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...» лента несколько месяцев пролежала на полке, поскольку в нее потребовали внести много правок. Депутат Госдумы Елена Драпеко, сыгравшая в этой легендарной советской картине, снятой по роману Бориса Васильева, Лизу Бричкину, рассказала aif.ru, что драму критиковали за пропаганду алкоголя и сцену в бане.

«Фильму предъявили две основные (и, на мой взгляд, абсолютно глупые) претензии. Первое — это некая пропаганда алкоголя: напомню, что в одной из сцен герои там спирт пьют, и с этим эпизодом у Ростоцкого потом возникли проблемы. Вызвала вопросы и сцена в бане. Да и по тональности этот фильм не укладывался в те традиции, в которых в те времена снимали фильмы про Великую Отечественную. Во-первых, герои в конце погибают. Во-вторых, в нем было много не только героизма и подвигов, но и лирики», — рассказала Драпеко.

Лучшие современные фильмы о ВОВ

Список лучших картин о Великой Отечественной войне, снятых современными режиссерами, менее объемный. Согласно данным «Кинопоиска», одним из самых популярных и высокооцененных фильмов стала лента «Апостол», в которой школьный учитель притворяется шпионом-уголовником. В съемках драмы приняли участие Евгений Миронов, Николай Фоменко, Дарья Мороз, Андрей Смирнов и другие.

Кроме того, зрители высоко оценили работу Александра Котта «Брестская крепость», вышедшую в 2010 году. В центре сюжета история о трех главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Кроме того, зрители рекомендуют к просмотру ленту «В августе 44-го», в которой главные роли сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников. Фильм рассказывает об отряде разведчиков, возглавляемом офицером Смерша, которому предстоит найти шпионов и лазутчиков.

Фильмы и сериалы
Аты-баты, шли солдаты...
Апостол
Они сражались за Родину
Судьба человека
Офицеры
Летят журавли
Баллада о солдате
А зори здесь тихие...
Николай Олялин
Владислав Галкин
Борис Васильев
Петр Гаврилов
Михаил Калатозов
Николай Фоменко
Елена Драпеко
Лариса Голубкина
Станислав Ростоцкий
Михаил Шолохов
Андрей Смирнов
Дарья Мороз
Юрий Озеров
Сергей Бондарчук
Василий Шукшин
Евгений Миронов
Александр Котт
Юрий Колокольников
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