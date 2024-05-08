Лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Депутат Государственной думы Алексей Говырин перечислил величайшие советские фильмы о Великой Отечественной войне.

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О чем эти картины, что смотреть из современных работ?

Лучшие советские фильмы о ВОВ

Говырин считает, что среди фильмов о Великой Отечественной войне, которые должен посмотреть каждый россиянин, на первом месте стоит киноэпопея «Освобождение» режиссера Юрия Озерова. Каждая часть рассказывает о переломных моментах ВОВ. Главные роли в картине сыграли Николай Олялин (капитан-артиллерист Сергей Цветаев), Лариса Голубкина (медсестра Зоя), Борис Зайденберг (майор Орлов) и другие.

В перечень величайших картин о ВОВ парламентарий также включил ленту «Летят журавли» Михаила Калатозова. Драма рассказывала о жизни обычных людей в тылу. В центре сюжета была история девушки, которая ждет с фронта возлюбленного, однако судьба распоряжается иначе.

В списке лучших работ о ВОВ Говырина нашлось место и «Белорусскому вокзалу» Андрея Смирнова. В фильме нет ни одной батальной сцены, однако история четырех сослуживцев, поминающих командира, трогает сердца зрителей нескольких поколений.

«Фильмы о Великой Отечественной [войне], которые должен посмотреть каждый россиянин: „Летят журавли“, „⁠Белорусский вокзал“, киноэпопея „Освобождение“ Юрия Озерова, „А зори здесь тихие...“, „Офицеры“, „Баллада о солдате“, „Батальоны просят огня“, „Горячий снег“, „Аты-баты, шли солдаты...“, „Судьба человека“, „Они сражались за Родину“, „В бой идут одни „старики“, „Помни имя свое“», — подчеркнул Говырин.

Лента «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, снятая по одноименному роману Михаила Шолохова, рассказывает о трех друзьях-однополчанах, которые держат оборону около Дона летом 1942 года. Фильм стал последней работой в карьере Василия Шукшина.

После премьеры фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...» лента несколько месяцев пролежала на полке, поскольку в нее потребовали внести много правок. Депутат Госдумы Елена Драпеко, сыгравшая в этой легендарной советской картине, снятой по роману Бориса Васильева, Лизу Бричкину, рассказала aif.ru, что драму критиковали за пропаганду алкоголя и сцену в бане.

«Фильму предъявили две основные (и, на мой взгляд, абсолютно глупые) претензии. Первое — это некая пропаганда алкоголя: напомню, что в одной из сцен герои там спирт пьют, и с этим эпизодом у Ростоцкого потом возникли проблемы. Вызвала вопросы и сцена в бане. Да и по тональности этот фильм не укладывался в те традиции, в которых в те времена снимали фильмы про Великую Отечественную. Во-первых, герои в конце погибают. Во-вторых, в нем было много не только героизма и подвигов, но и лирики», — рассказала Драпеко.

Лучшие современные фильмы о ВОВ

Список лучших картин о Великой Отечественной войне, снятых современными режиссерами, менее объемный. Согласно данным «Кинопоиска», одним из самых популярных и высокооцененных фильмов стала лента «Апостол», в которой школьный учитель притворяется шпионом-уголовником. В съемках драмы приняли участие Евгений Миронов, Николай Фоменко, Дарья Мороз, Андрей Смирнов и другие.

Кроме того, зрители высоко оценили работу Александра Котта «Брестская крепость», вышедшую в 2010 году. В центре сюжета история о трех главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Кроме того, зрители рекомендуют к просмотру ленту «В августе 44-го», в которой главные роли сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников. Фильм рассказывает об отряде разведчиков, возглавляемом офицером Смерша, которому предстоит найти шпионов и лазутчиков.