Четвертый сезон сериала «Любовь, смерть и роботы»: когда выйдет и где смотреть

С 2019 года на стриминговой платформе Netflix вышло три сезона анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы». Это шоу-антология: в каждом сезоне собраны научно-фантастические короткометражные мультфильмы разных жанров и форматов, созданные аниматорами со всего мира. Общая сюжетная линия есть лишь у нескольких серий. Несмотря на отсутствие линейного сюжета, «Любовь, смерть и роботы» полюбился зрителям и собрал хорошие оценки на IMDb, Rotten Tomatoes и «Кинопоиске».

© Lenta.ru

«Лента.ру» рассказывает, как создавали сериал, когда выйдет четвертый сезон и где его можно будет смотреть.

Главное о сериале

Оригинальное название: Love, Death & Robots

Студия: Netflix Жанр: мультфильм, фантастика

Дата премьеры: 15 марта 2019 года

Количество сезонов: 3 сезона

Количество серий: 35 серий Рейтинг IMDb: 8.4

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Когда выйдет четвертый сезон

Первый сезон вышел на стриминговом сервисе Netflix в марте 2019 года и состоял из 18 эпизодов. Второй и третий сезоны вышли в мае 2021-го и 2022 года, серий в них было меньше — 8 и 9 соответственно.

О продолжении сериала на четвертый сезон создатели объявили летом 2022 года. Они выпустили небольшой тизер в социальной сети X (бывший Twitter). Из-за того, что все прошлые сезоны вышли в марте или мае, фанаты ждали, что новые серии выйдут весной 2023 года, однако они так и не появились.

В сети предположили, что это связано с крупнейшей забастовкой сценаристов, которая продолжалась в США с мая по сентябрь 2023 года. Из-за нее производство многих сериалов пришлось перенести на неопределенный срок.

В начале 2024 года Netflix на официальной странице социальной сети «Игра в кальмара», «Эмили в Париже», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Академия Амбрелла» и «Бриджертоны». Однако информации о новых сериях сериала «Любовь, смерть и роботы» в этом списке не оказалось.

Несмотря на это, в русскоязычном сегменте интернета ходят слухи, что дата выхода новых серий запланирована на последний весенний месяц. По одной из версий, четвертый сезон выйдет 10 мая 2024 года, по другой — 26 мая.

Поклонники также предполагают, что сериал может выйти весной 2025 года. Однако никаких официальных заявлений по поводу четвертого сезона пока нет.

Дата выхода 4 сезона сериала «Любовь, смерть и роботы» пока неизвестна

Где смотреть

Сериал выходит на стриминговом сервисе Netflix, который официально прекратил свою работу в России в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине. Однако у россиян все же осталась возможность обойти блокировку и получить доступ к контенту, который там публикуют: например, с помощью VPN-сервисов.

Сюжет

Сериал состоит из короткометражных научно-фантастических мультфильмов для взрослых. Каждая серия длится разное время: самый короткий эпизод называется «Когда йогурт пришел к власти» и идет всего шесть минут, а продолжительность самого длинного, под названием «Плохое путешествие», в два с половиной раза дольше — он идет 21 минуту.

Сценарии к каждому эпизоду создавали на основе фантастических историй разных авторов. Между собой серии и сезоны сюжетно не связаны, но общая тема, которая отсылает к названию антологии, в них все же есть.

Тема любви и роботов встречается далеко не в каждом эпизоде, но тема смерти и черного юмора пронизывает большую часть серий

«Ужасающие существа, зловещие сюрпризы и мрачная комедия сливаются воедино в этой антологии анимационных историй NSFW, представленная Тимом Миллером и Дэвидом Финчером», — сказано в официальном синопсисе Netflix.

Тим Миллер, один из создателей антологии «Любовь, смерть и роботы», рассказывал, что при выборе сюжетов для серий не придерживались никаких критериев или рамок. По его словам, любая структура сократила бы число рассказанных историй, поэтому главной целью работы при создании проекта был отказ от любых целей.

Например, по сюжету 6 серии 1 сезона «Когда йогурт захватил мир» ученые создают цепочку ДНК с бактериями йогурта, который вскоре обретает разум и становится президентом США. Йогурт придумывает план выхода страны из экономического кризиса, однако его никто не слушает, и Штаты приходят к полному краху своей экономики.

В 18 серии 1 сезона под названием «Тайная война» авторы перемещают зрителей в 1943 год, где в сибирских лесах советские солдаты ведут ожесточенные бои с демонами. Выясняется, что чудовищ вызвал майор отряда, который хотел пополнить ряды бойцов жуткими существами.

А 6 серия 3 сезона называется «Рой». По сюжету люди вступают в контакт с инопланетной расой неразумных существ, напоминающих огромных насекомых в улье. Ученые хотят подчинить инсектоидов человечеству и эксплуатировать их, даже не догадываясь, на что способны гигантские членистоногие.

Кто работал над созданием сериала

Идею сериала придумали Тим Миллер и Дэвид Финчер, они же стали исполнительными продюсерами. За плечами у режиссеров производство таких известных фильмов, как «Семь», «Бойцовский клуб», «Зодиак», «Охотник за разумом» и «Дэдпул».

Серии отличаются друг от друга не только по сюжету, но и по стилю. Все дело в том, что над созданием каждого эпизода трудились разные анимационные студии и художники из многих стран, в том числе США, Венгрии, Испании, Франции и России.

Так, арт-директор студии VIVIX Артем Гансиор работал над эпизодом «Оборотни», а режиссер анимации Илья Мозжухин и аниматор из Санкт-Петербурга Виталий Шушко вместе с небольшой командой трудились над серией «Слепое пятно» из первого сезона проекта.

Студии

Blur Studio, созданная Тимом Миллером, создала для проекта несколько короткометражек. Кроме того, она, по сути, руководила работой остальных аниматоров, которые трудились над созданием эпизодов сериала. До этого там создавали титры к фильму «Девушка с татуировкой дракона» и анимацию к трейлерам видеоигр: League of Legends: Odyssey, а также Shadow Of The Tomb Raider.

Digic Pictures занимается в основном созданием трейлеров и рекламы для известных видеоигр: Assassin's Creed Origins и The Witcher 3. Поэтому создание серий для первого сезона сериала стало для студии первым опытом анимирования короткометражек.

Студия Able & Baker до работы над эпизодом сериала занималась созданием небольших рекламных роликов. Команда также принимала участие в создании нескольких мультфильмов, в частности «Гадкий я».

Художники

Созданием некоторых эпизодов короткометражек совместно со студией Blur занимался дизайнер и художник Майк Хилл. До этого он уже работал над крупными проектами: например, игрой Call of Duty:Infinite Warfare и фильмом «Бегущий по лезвию 2049».

Эпизоды «Свидетель» и «Джибаро» создал испанский художник-аниматор и режиссер Альберто Мьельго, получивший премию «Оскар» за анимационный фильм «Стеклоочиститель» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм.

Это — лишь некоторые из студий и художников, создавших эпизоды сериала: только в качестве режиссеров шоу на «Кинопоиске» указано 34 человека, а в качестве сценаристов — 32.

Интересные факты