Новый фильм о Сальвадоре Дали выходит в широкий прокат в России

Кинокартина французского режиссера Квентина Дюпье "Даааааали!", ставшая одной из самых кассовых в карьере режиссера, выходит в прокат, сообщила ТАСС пресс-атташе компании-кинопрокатчика "Русский Репортаж". Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале.

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"9 мая в широкий прокат выходит новый фильм Квентина Дюпье ("Второй акт", "Оленья кожа") "Даааааали!", экстравагантная комедия об известном художнике Сальвадоре Дали. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале. Это один из самых кассовых фильмов Дюпье (картина уже вышла в прокат в Европе)", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, арт-показы картины с участием киноэкспертов пройдут 15 и 16 мая в сети "Киномакс". Специальные сеансы приурочены к старту 77-го Каннского кинофестиваля, который откроется новым комедийным фильмом Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях.

Согласно сюжету "Даааааали!", начинающей журналистке поручено взять интервью у знаменитого художника. Дали соглашается на встречу, но она "раз за разом переносится из-за обстоятельств "непреодолимой" силы". Так, "экстравагантный, капризный и самый дерзкий" художник увлекает героиню "в лабиринт бесконечных сюрпризов", рассказали в кинопрокатной компании.

Режиссер о картине

"Когда я задумал этот фильм, я быстро понял, что надо снимать фильм не о Дали, а с Дали. Надо попытаться найти такую форму свободы, на которую вдохновляет его работа. Мне не интересно рассказывать историю Дали в традиционном плане, объяснять его творчество или снимать художника за работой. Мне Дали нравится как человек, как гений общения едва ли не больше, чем Дали как художник", - рассказал Дюпье, которого цитируют в кинопрокатной компании.

По словам режиссера, на роль Дали он выбрал сразу несколько актеров - Эдуарда Баэра, Джонатана Коэна, Пио Мармая, Жиля Леллуша и Дидье Фламана, который исполнил роль Дали в старшем возрасте.

"Это часть моего желания порвать с биографическим фильмом. <...> Я позволяю каждому актеру придумать своего Дали, взяв на вооружение свою характерную французскую фразировку. Зритель может использовать их как ориентиры. <...> В фильме можно подумать, что между ними происходит соревнование. А я, наоборот, искал что-то более гармоничное. Все думают о Дали как о двух поднятых вверх усах, больших глазах и акценте. Дали сумел изобрести себе маскировку. Я хотел, чтобы фильм тоже это показал", - подчеркнул Дюпье.

Мнение киноэксперта

Киноэксперт Вероника Скурихина отметила в беседе с ТАСС, что в своих предыдущих фильмах Дюпье в основном "перерабатывал голливудские штампы", однако в этой картине он впервые за свою карьеру "убрал свою личность на второй план", а на первый вывел фигуру самого художника.

"Несмотря на то, что Дали неоднократно давал интервью, о нем снято огромное количество документальных фильмов, он все равно остается загадочной личностью, <...> потому что он каждый день менял свою личину для самого себя, свои поведенческие паттерны, он всегда удивлял. Сам Дали говорил, что он [сам] свое главное произведение искусства. Поэтому его роль исполняют шесть актеров, это говорит о неоднородности личности Дали, так как никто не знает, кто он такой, как он на самом деле выглядел и как поведет себя в следующий момент", - сказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, что в названии картины количество букв "а" совпадает с числом актеров, сыгравших Дали.

По мнению Скурихиной, картина будет интересна как неподготовленному зрителю, который не обладает информацией о личности художника или об особенностях киноязыка Дюпье, так и почитателям эстетики советского абсурдистского кино и малоизвестных работ Дали, которому 11 мая исполнилось бы 120 лет.