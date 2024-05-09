В прокат вышел фильм Егора Сальникова "Как я встретил ее маму"

Комедия режиссера Егора Сальникова "Как я встретил ее маму" вышла в прокат в кинотеатрах, сообщила пресс-служба киностудии им. М. Горького.

© Кадр из фильма «Как я встретил ее маму»

"Наша картина создавалась с любовью, и она о любви. Надеюсь, что зрители, посмотрев ее, выйдут из кинотеатров и захотят позвонить своим родственникам, друзьям, тем людям, с которыми давно не общались, и найти для них теплые трогательные слова", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Как говорит генпродюсер продюсерского центра киностудии им. М. Горького Лика Бланк, в фильме много неожиданных поворотов и колоритных персонажей. Сценарий к картине написал Левон Айрапетян. Историю с похищением невесты снимали в Москве, Сочи и Северной Осетии. Одной из локаций стало село Камунта, история которого насчитывает более 2 тыс. лет.

В фильме звучат народные осетинские песни и дигорский диалект осетинского языка.

"Однако зритель увидит на экране не конкретный регион или местность, а лишь собирательный образ Кавказа в лучших традициях отечественных комедий. Это художественный вымысел, вдохновением для которого послужили осетинские традиции", - отметили создатели картины.

Актеры о ролях

Роль Давида исполняет молодой актер Мамука Патарава. Как рассказал режиссер, актер самым первым пришел на кастинг, но утвержден был последним. Для Патаравы эта работа стала первой главной ролью в кино.

"Сначала я волновался страшно! Потому что все-таки кино, а не театр. Да и персонаж главный, именно на нем заострено внимание. Но мне это многое дало. И сам фильм по-настоящему жизнерадостный - это основное в картине", - привели его слова на киностудии.

В фильме также сыграли Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова, Эвелина Бледанс и другие артисты. Роль в комедии стала одной из последних работ в кино для актера и шоумена Дмитрия Красилова. Он воплотил на экране лучшего друга Давида, младшего ассистента стейдж-менеджера по имени Саша.

"На съемочной площадке он часто пел и танцевал, поднимал настроение всей съемочной группе. Дима так и не успел посмотреть картину", - отметили коллеги.

Щукина играет роль Генриетты.

"Мне нравится, что Генриетта проходит через несколько этапов переосмысления жизни. Она недовольна, но это связано с ее травмирующим опытом. Мама делает все, чтобы дочь не повторила ее ошибок. Мы хотим защитить детей - но они, как бабочки, все равно летят на свет. В этом суть этой доброй и очень красивой истории", - отметила актриса.

"Как я встретил ее маму" - фильм производства продюсерского центра киностудии им. М. Горького по заказу киностудии им. М. Горького. Картина снята при поддержке Минкультуры.