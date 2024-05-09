$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Последний фильм с Красиловым, Шпица в военной драме: что смотреть на неделе

9 мая в кинотеатрах выходит военная драма «Семь черных бумаг» и комедия «Как я встретил ее маму». На платформах можно будет посмотреть драму о летчицах «Редкая птица», мини-сериал о казаках «Заговоренный» и новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Какие фильмы посмотреть на неделе
© Unsplash

«Семь черных бумаг»

  • Премьера: 9 мая
  • Где смотреть: в кинотеатрах
  • В ролях: Максим Караев, Заурбек Абоев, Дзамболат Дзуцев, Зита Лацоева, Казбек Губиев, Андрей Кокоев.
  • Зачем смотреть: военная драма режиссера Анатолия Колиева («Два холма» и «Инспектор Гаврилов»), снятая по одноименному рассказу осетинского писателя Михаила Булкаты.

События происходят в 1942 году в Северной Осетии. Пока взрослые мужчины защищают родину на поле боя, их дети решают оградить матерей от страшных известий.

Два брата, Бачыр (Максим Караев) и Дзамбул (Заурбек Абоев), подговаривают мальчишку-почтальона Иласа (Дзамболат Дзуцев) прятать похоронки до конца войны, чтобы не лишать людей надежды. Они ждут отца и верят, что его имени не будет в «черных письмах». Мальчики всеми силами пытаются обмануть горе, лишь откладывая встречу с неизбежным.

Сценарий фильма частично основан на одноименной повести осетинского писателя Михаила Булката и на личной истории дедушки режиссера Анатолия Колиева. По словам создателя картины, его родственник был одним из немногих, кто вернулся с фронта. Ленту снимали в восьми селах Северной Осетии.

«Заговоренный»

История происходит в 1942 году, когда немецкие захватчики приходят к Дону. Семен Неупокоев (Александр Дьяченко), герой Первой мировой войны, собирает казачью сотню, чтобы дать отпор врагу. За проявленное мужество в сражениях с немцами в 1914–1918 годах Неупокоев получил прозвище Заговоренный.

Его опыт и знания помогают сотне побеждать немецкие части и в начале Великой Отечественной войны. Хотя у врага есть танки и огнестрельное оружие, а у казаков — только шашки и кони. Чтобы сломить сопротивление Неупокоева и его верных бойцов, враг отправляет сражаться опытного командира Риттера, у которого, как оказывается, свои счеты с казаком еще с Первой мировой войны.

«Хочется, чтобы в „Заговоренном“ зритель увидел, что за каждым совершенным подвигом стоит простой человек. В этой истории родилось много ярких самобытных персонажей. Например, юная троица ― Сашка (Артем Нечепуренко), Богданка (Илья Лейбин) и Машутка (Светлана Богданова). Они действительно получились очень трогательными и живыми. Также на протяжении всей истории в напряжении будет держать основной конфликт главного героя Неупокоева в исполнении Александра Дьяченко и Широкова в исполнении Тимура Базинского», — сказал режиссер проекта Сергей Малюгов.

«Редкая птица»

Сюжет фильма рассказывает о середине Великой Отечественной войны, когда летчица Анна Петрова (Екатерина Шпица) вместе с майором Зотовым (Александр Горбатов) перегоняет опытные образцы принципиально нового боевого самолета «Кречет» на фронт. Кроме желания одержать победу над врагом, Анной движет личный мотив — она жаждет отомстить немецкому летчику, из-за которого погиб ее возлюбленный.

Режиссером сериала стала Ольга Музалева. Сценарий написал узбекский кинематографист Юсуп Разыков в соавторстве с Сергеем Ивановым и Виталием Андреевым. «Редкая птица» стала одной из последних работ актера Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП в сентябре 2022 года.

«Министерство неджентельменских дел»

Сценарий «Министерства неджентльменских дел» основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

Действие начинается в 1939 году, во время первого этапа Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.

Критики и СМИ сравнивали картину с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино, где тоже специальный отряд только из американских евреев боролся с нацистами. Оценка критиков на Rotten Tomatoes составляет 73% положительных отзывов.

«Как я встретил ее маму»

В центре сюжета — двадцатипятилетний молодой человек Давид (Мамука Патарава). Он кавказец, но, живя в Сочи, давно обрусел. К тому же Давид профессионально занимается современным танцем. Однако он скрывает увлечение от своих кавказских родственников.

Парень влюблен в Алену (Елизавета Кононова) и мечтает жениться на ней. Но мать девушки (Наталья Щукина) против планов пары. О проблеме случайно узнает родственник Давида. Чтобы помочь решить задачу, он похищает невесту. Вот только случайно не Алену, а другую девушку. Чтобы не опозориться перед соседями, весь аул вынужден начать подготовку к свадьбе.

Для молодого актера Мамуки Патаравы это первая крупная работа в большом кино. Также в картине снялся Дмитрий Красилов, скончавшийся в декабре 2023 года от болезни сердца.

Фильмы и сериалы
Бесславные ублюдки
Сергей Малюгов
Фредди Фокс
Бабс Олусанмокун
Алан Ричсон
Ольга Музалева
Людмила Свитова
Михаил Хмуров
Анастасия Цибизова
Екатерина Шпица
Наталья Щукина
Виталий Андреев
Дмитрий Муляр
Алекс Петтифер
Егор Сальников
Александра Соловьева
Эйса Гонсалес
Александр Горбатов
Тимур Бадалбейли
Михаил Тройник
Генри Кавилл
Михаил Владимиров
Тиль Швайгер
Светлана Богданова
Александр Майоров
Елизавета Кононова
Анна Петрова
Юсуп Разыков
Сергей Пускепалис
Грант Тохатян
Кирилл Гребенщиков
Александр Дьяченко
Уинстон Черчилль
Квентин Тарантино
Сергей Иванов
1