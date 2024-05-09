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Второй сезон сериала «Уэнсдэй» выйдет без одного из главных актеров

Кинокомпания Netflix официально объявила состав второго сезона нашумевшего сериала «Уэнсдэй».

Второй сезон сериала «Уэнсдэй» выйдет без одного из главных актеров
©  Вечерняя Москва

Сервис опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором рука по имени Вещь развозит сценарии новых эпизодов на тележке и разбрасывает их по гримеркам. Среди них отсутствует имя Перси Хайнса Уайта, сыгравшего приятеля Уэнсдэй Ксавье Торпа. Также в видеоролике нет Гвендолин Кристи, исполнившей роль директрисы академии Невермор Ларисы Уимс. Ее заменит Стив Бушеми, сыгравший Барри Дорта.

Также к составу присоединятся Кристофер Ллойд, Джоанна Ламли и Билли Пайпер. Режиссером второго сезона снова выступит Тим Бертон.

В начале января прошлого года Перси Хайнс Уайт оказался в центре громкого скандала — актера обвинили в домогательствах. По словам одной из девушек, несколько лет назад Хайнс Уайт склонял их к интиму. Якобы актер, учась еще в школе в Торонто, не давал красивым ученицам прохода и обращался к ним с непристойными предложениями.

Сериал «Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю, набрав более 340 миллионов просмотров. Сериал даже обогнал четвертый сезон «Очень странных дел» по количеству просмотров на Netflix.

Фильмы и сериалы
Билли Пайпер
Джоанна Ламли
Кристофер Ллойд
Стив Бушеми
Гвендолин Кристи
Тим Бертон
Netflix