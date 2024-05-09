Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более 1 млрд рублей в российском прокате

Кассовые сборы фильма "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко превысили 1 млрд рублей в российском прокате.

© Кадр из трейлера фильма "Стол лет тому вперед"

Общие сборы, по состоянию на 9 мая, составили 1 000 297 108 рублей, отмечается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино.

Картина вышла в широкий прокат 18 апреля. По словам Андрющенко, работа над сценарием шла три года. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

С начала 2024 года и в 2023 году отметку в 1 млрд преодолели несколько российских картин, среди которых, в частности, "Чебурашка", "Вызов", "Холоп 2", "Бременские музыканты", "Лед 3", "Мастер и Маргарита" и другие фильмы.