Глен Пауэлл и Энтони Маки снимутся в драме «Монсанто»

Глен Пауэлл, Энтони Маки и Лора Дерн исполнят главные роли в фильме «Монсанто» (Monsanto) режиссера Джона Ли Хэнкока («Телефон мистера Харригана», «Основатель»). Как сообщает Deadline, сценарий картины, основанный на реальной истории, Хэнкок написал в соавторстве с Майклом Виснером, Александрой Дюпарк и Недом Бенсоном.

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«Монсанто» расскажет историю молодого и неопытного адвоката Брента Виснера (Пауэлл). Он берется за, казалось бы, заведомо проигрышное дело против гигантской американской химической компании «Монсанто» от имени Дьюэйна «Ли» Джонсона (Маки), который использовал самый известный продукт «Монсанто» «Раундап» (чрезвычайно финансово успешный истребитель пестицидов для сорняков и трав) в рамках своей работы садовником в средней школе. В ходе испытания доктор Мелинда Роджерс (Дерн), главный токсиколог компании «Монсанто», с уверенностью свидетельствует, что «Раундап» безопасен, но так ли это на самом деле?