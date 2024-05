В РФ покажут «Министерство неджентельменских дел» Гая Ричи

13 мая в России состоится премьера новой картины Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел», которая ранее не получила прокатное удостоверение. О чем этот фильм, какие актеры в нем сыграли?

© Кадр из фильма "Министерство неджентельменских дел"

Какой сюжет у фильма «Министерство неджентельменских дел»

Несмотря на то, что картина не получила прокатного удостоверения, ее все равно покажут в российских кинотеатрах и стриминговых площадках. Сценарий фильма Гая Ричи основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Действие ленты начинается в 1942 году, во время первого этапа Второй мировой войны.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для проведения диверсий в тылу врага. Британской команде специальных агентов-авантюристов ставят задачу сокрушить врага изнутри. В частности лидеру группы Гасу Марчу-Филлипсу поручено уничтожить подводные лодки противника в Атлантическом океане. Для достижения этой цели им разрешается использовать любые методы, поэтому в ход идут обман, подлог и другие запрещенные приемы.

«Комедийный боевик, рассказывающий историю первой в истории организации спецназа, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и небольшой группой военных чиновников, включая писателя Яна Флеминга. Сверхсекретное боевое подразделение, состоящее из разношерстной команды мошенников и индивидуалистов, отправляется на дерзкую миссию против нацистов, используя совершенно нетрадиционные и совершенно „неджентльменские“ боевые приемы. В конечном счете их дерзкий подход изменил ход войны и заложил основы британской SAS и современных секретных операций», — говорится в описании картины.

Какие актеры сыграли в фильме «Министерство неджентельменских дел»

Главные роли в ленте сыграли Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс Тиффин, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Генри Голдинг, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Энрике Сага. Дублировали фильм звезды российской озвучки: Антон Савенков, Михаил Данилюк, Алексей Колган, Егор Жирнов, Юрий Титов, Варвара Чабан и другие.

Музыкальным фоном в ролике звучит песня группы Queen Another One Bites the Dust. Съемки «Министерства неджентельменских дел» проходили в Турции и Великобритании.

Какие отзывы о фильме «Министерство неджентельменских дел»

Критики и СМИ сравнивали ленту с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино, где специальный отряд из американских евреев боролся с нацистами.

Оценка критиков на Rotten Tomatoes составляет 73% положительных отзывов. При этом на платформе «Кинопоиск» рейтинг составляет 7.2 из 10. Зрители ругают картину за нереалистичность, поскольку в титрах фильма сказано, что сюжет ленты основаны на реальных событиях.

«Если уж это основано на реальных событиях, то „Чудо-женщина“ — почти что документалка про Первую Мировую. Или вы хотите сказать, что несколько отсидевших мародеров пошли и перестреляли дюжину немецких батальонов, отделавшись от силы парой несмертельных царапин? Тут даже не надо историю на уровне профессоров РГГУ знать, чтобы почуять неладное. И даже по меркам художественного фильма это перебор», — возмущается пользователь с Сергей Клишин.

Кроме того, зрители недовольны тем, что между персонажами «нет химии», а об их реальных прототипах в титрах дана «справка из Википедии». По мнению пользователей, каст проекта собрали хороший, подходящий для красивой картинки, однако смысловая сторона сильно пострадала.