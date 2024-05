Леди Гага выпустит новый концертный фильм «Gaga Chromatica Ball»

Готовы ли вы вернуться в Chromatica Ball вместе с Леди Гага? В среду, 8 мая, обладательница премии «Грэмми» представила трейлер и дату выхода долгожданного концертного спецвыпуска вместе с HBO Original, повествующего о её туре по стадионам в 2022 году в поддержку альбома Chromatica, вышедшего в 2020 году.

© Global Look Press

Спродюсированный, срежиссированный и созданный самой Гагой фильм представляет собой записанную на плёнку версию концерта 2022 года на стадионе «Доджер» в Лос-Анджелесе, вмещающем 52 000 зрителей. Сетлист включает классические хиты от Just Dance, Poker Face и Born This Way до более поздних треков, таких как Shallow и Stupid Love.

Вместе с трейлером 38-летняя певица опубликовала в социальных сетях пространную заметку о своём проекте, который станет доступен для потоковой трансляции на канале Max уже 25 мая.

«Я так рада, что мы наконец-то можем поделиться с миром фильмом. Он рассказывает о времени огромного творчества... мода, танцы, музыка. Пересматривая этот тур, я теряю дар речи от того, какими мы были друг для друга: вы все пришли за музыкой и искусством с таким воодушевлением и свободой, которые я никогда не забуду. Стадион за стадионом. Проданные билеты. Оглушительные песни. Тур был красочной местью. Хаос всего этого превратился в чистую энергию и жизнь. С текстурой, которую лучше всего ощущать вживую», — написала Гага.

Затем Гага обратилась к поклонникам и сказала в заключение:

«Я люблю вас, монстры, больше, чем могу сказать. Увидьте себя в каждом вокале, в каждом выборе, в хореографии, в каждом образе... Вот правда — куда бы ни завела меня жизнь или моя карьера, время, проведённое с вами, всегда является путём вглубь, к очень сильной части меня самой. На стадионе, заполненном ВАМИ, она ожила. Спасибо вам за это чувство. Я надеюсь, что вы почувствуете себя важными, когда посмотрите этот фильм».

Альбом Chromatica был выпущен в мае 2020 года и стал хитом №1 в Billboard Hot 100 с песнями Stupid Love и Rain on Me с Арианой Гранде, последняя из которых получила премию «Грэмми» за лучшее выступление поп-дуэта/группы.