Энди Серкис снимет «Охоту на Голлума»

Новый фильм вселенной «Властелина колец» готовит кинокомпания Warner Bros. Как рассказал генеральный директор Дэвид Заслав на телеконференции 9 мая 2024 года, картина под названием «Охота на Голлума» (Hunt for Gollum) должна выйти в прокат в 2026 году. По его словам фильм «сейчас находится на ранней стадии разработки сценария» и «будет исследовать сюжетные линии, которые не были рассказаны ранее».

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Исполнитель роли Голлума во «Властелине колец» и «Хоббите» Энди Сёркис вернется к своему персонажу, а также займет режиссерское кресло проекта. «ИнтерМедиа» напоминает, что на его счету уже три киноработы – «Дыши за нас», «Маугли» и «Веном 2».

Режиссер двух кинотрилогий Питер Джексон и его давние соавторы-сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс будут «участвовать в проекте на каждом этапе», уточнил Заслав.

«ИнтерМедиа» напоминает, что оригинальная экранизации фэнтези Джона Толкина «Властелин колец» была выпущена в начале 2000-х годов и собрала почти 3 миллиарда долларов в прокате по всему миру. Трилогия «Хоббит» последовала в начале 2010-х годов и оказалась столь же успешной. В 2022 году на Prime Video состоялась премьера первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», действие которого происходит за тысячи лет до событий, рассказанных в фильмах. Ожидается, что второй сезон выйдет в эфир позднее в этом году. А летом оригинальная трилогия «Властелин колец» вернется в американские кинотеатры со специальными показами в обновленном разрешении 4K Ultra HD.