Сидни Суини вернется на ринг в байопике про Кристи Мартин

Сидни Суини готовится сыграть американскую спортсменку Кристи Мартин (первую женщину, введенную в Зал боксерской славы) в биографическом фильме. Как сообщает Deadline, режиссером и сценаристом проекта выступит Дэвид Мишо («По волчьим законам», «Король Англии»), его соавтором стала Мирра Фолкс («Джуди и Панч»).

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Пока безымянный проект расскажет правдивую историю восхождения к славе самой известной женщины-боксерши Америки 1990-х годов. Ее жизнь изменилась в 1989 году, когда она встретила своего менеджера, а затем и мужа Джима Мартина. Нарушая правила, она стала первой женщиной, подписавшей контракт с культовым промоутером Доном Кингом, и единственной женщиной-боксером, появившейся на обложке Sports Illustrated. Ее харизма, красивая внешность и стойкость на ринге принесли ей массу поклонников и позволили стать чемпионкой в полусреднем весе. Но за отточенным публичным имиджем она сталкивалась с личными демонами, токсичными отношениями и жестоким покушением на ее жизнь в 2010 году (тогда ее попытался убить собственный муж).

Сидни Суини с радостью согласилась на роль, так как обожает бокс.

- Я занималась кикбоксингом и борьбой с 12 до 19 лет, - говорит актриса. - Мне не терпелось вернуться на ринг, тренироваться и трансформировать свое тело. История Кристи непростая, она требует физических и эмоциональных усилий, ей приходится нести большой груз. Но я люблю бросать себе вызов. Кристи Мартин не только узаконила женский бокс, она преодолела гендерные стереотипы и боролась с эмоциональным, физическим и финансовым насилием. Я обожаю боевой мир, история Кристи проливает свет на ее невероятный путь к вершине, показывая борьбу за славу за кулисами. Я чувствую себя обязанной рассказать историю о женщине, которая столкнулась с таким количеством невзгод и не позволила им победить себя.

Планируется, что съемки этой пройдут осенью 2024 года в США. В данный момент продолжается кастинг в проект.