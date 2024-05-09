Наоми Уоттс исполнит одну из главных ролей в фильме «Гармония»

Наоми Уоттс («История семьи Блум»), Вики Крипс («Корсаж»), Белла Рамси («Одни из нас») и Одесса Янг («Роман служанки») исполнят главные роли в новом фильме «Гармония» (Harmonia) израильского режиссера Гая Наттива («Голда. Судный день»). Как сообщает Variety, сюжет вдохновлен реальными событиями из жизни режиссера и его семьи. Соавтором сценария выступила Ноа Берман-Хальцберг, которая работала с Гаем над его фильмом «Потоп» 2010 года, получивший награду Берлинского кинофестиваля. Съемки запланированы на осень 2024 года.

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Действие происходит в 1980-х годах. Женщина по имени Рита (Уоттс) очарована лидером секты (Крипс) и отказывается от своей семьи, чтобы присоединиться к загадочной коммуне «Гармония». Ее дочери Элла (Рэмси) и Джо (Янг) поставили на карту все, чтобы проникнуть в секту и вернуть свою мать домой. Тем не менее, однажды погрузившись в коммуну, они неумолимо втягиваются в лабиринт психодуховных манипуляций ее лидера.