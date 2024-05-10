Чего стоит ждать от следующих сезонов «Задачи трех тел»

Сериал "Задача трех тел" - долгожданная экранизация первого романа из цикла "Воспоминания о прошлом Земли" китайского писателя Лю Цисиня, лауреата премии Хьюго, вышла в этом году в крупнейшем онлайн-кинотеатре мира Netflix. Самую дорогую в истории стриминга экранизацию - 20 млн долларов за серию (цена одного отечественного фильма "Викинг") - доверили опытным мастерам адаптации - Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Уайссу - шоураннерам культового сериала "Игра престолов". Пока официально не анонсировано продление проекта "Задача трех тел" на второй сезон, но "секрет Полишинеля" в том, что работа над ним уже ведется, а бюджет вырастет в пять раз. Оригинальный цикл состоит из трех романов, но шоураннеры указывают, что экранизация может занять четыре, а не три сезона. Разберемся, опираясь на научно-фантастический бестселлер Лю Цисиня, в чем главное отличие сериала от литературного первоисточника, и чего следует ждать от следующих сезонов.

© Кадр из сериала «Задача трех тел»

Действие "Задачи трех тел" от Netflix разворачивается в наши дни в Англии. Ученые по всему миру внезапно обнаруживают, что "физика сломалась" - экспериментально больше нельзя подтвердить ни одну из выдвигаемых теорий. Более того, хаотичные экспериментальные данные вообще не получается хоть как-то объяснить. Параллельно производители передовых технологий начинают сходить с ума, видя паранормальный обратный отсчет даже с закрытыми глазами. И те, и другие либо прекращают свои разработки, либо погибают при странных обстоятельствах. Харизматичный силовик Уэйд (Лиам Каннингем) поручает бывшему копу (Бенедикт Вонг) расследовать смерти ученых. Они постепенно выходят на след пришельцев - трисоляриан, которые саботируют технологическое развитие Земли. А также - на религиозную секту, верящую в приход трисоляриан на Землю через 400 лет. Теперь главная задача землян подготовиться к вторжению цивилизации, обгоняющей земную в развитии. Для ее решения вербуются лучшие умы поколения.

Главное отличие версии Netflix от бестселлера-оригинала - это, конечно, смещение акцента с саги обо всем человечестве на психологию нескольких личностей. Лю Цисинь обращался с персонажами как с марионетками, используя их как проводников от одной научно-фантастической теории к другой. Бениофф и Вайс, хорошо набившие руку во время перенесения на экран харизматичных персонажей фэнтези американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина (по его произведениям снят сериальный хит "Игра Престолов"), пока с трудом переваривают персонажей китайского автора, каждый из которых человек-функция. Образно говоря, там, где у Лю Цисиня были "Охотники на снегу" Питера Брейгеля, у Netflix - "Охотники на привале" Ильи Репина. Такой подход к экранизации переводит фокус с пейзажа на групповой портрет. И имеет право на существование, хотя и вызывает спорную реакцию у фанатов.

"Задача трех тел" может удивить фанатов трилогии Лю Цисиня и функцией "3 в 1" - в экранизацию первого тома постарались поместить еще и главных персонажей из второго и третьего. Вместо одной цельной истории с единственным протагонистом зрители получают две плохо взаимодействующие между собой завязки, и одну теряющуюся на фоне бесконечных экспозиций историю Огги Салазар - изобретателя настолько прочных нанонитей, что ими можно нарезать алмаз на дольки. Из-за перегруженности первого сезона зритель может даже не заметить, что ключевым моментом для Огги стала операция в Панамском канале. Из-за этого сезон ощущается зрителем как скучный, предсказуемый и крайне сумбурный. Однако аудитория с пониманием отнеслась к такому макиавелианскому решению шоураннеров в духе "проиграть сражение, но выиграть войну". Ведь выведя на сцену всех, кого нужно, еще в первом сезоне, в следующих, авторы смогут свободно перетасовывать знакомые лица, используя только тех, кто нужен, для создания захватывающего, по их мнению, сериала.

А пока в первом сезоне все пять стадий принятия сломавшейся науки и инопланетного вторжения олицетворяет "оксфордская пятерка" - бывшие одногруппники, втянутые в эпицентр разворачивающихся событий. Это разношерстная компания из экранных аватаров главных героев всех трех книг серии (У Лю Цисиня они почти не пересекались друг с другом). Вместе с Джеком (Джон Бредли), Дзинь (Джесс Хонг), Уиллом (Алекс Шарп), Огги (Эйса Гонзалес), и Солом (Джован Адепо) мы последовательно проходим по цепочке отрицание, гнев, переговоры, разочарование и принятие.

Следите за руками: Джека не было в романах, он отрицает существование пришельцев, а шоураннеры отрицают его. Дзинь и Уилл - персонажи третьего тома, пока только начинают действовать. Дзинь готова сражаться под началом Уэйда ("Меня запомнят потому, что я боролась", - говорит она), а Уила отправляют в далекий космос на переговоры с трисолярианами. Соответственно, Дзинь вместе со своим боссом Уэйдом олицетворяет гнев человеческий, а вот Уилл - торг. Если экранное появление протагониста первого романа Огги - это сплошное разочарование для подготовленного зрителя, то главного героя второй книги и следующего сезона - Сола, приходится просто принять. Так же, как и он сам принимает мертвых друзей и свою новую должность планетарного уровня - Отвернувшийся. К сожалению, актерская работа Гонзалес и Адепо настолько невыразительна, что невольно приходится согласиться с пафосом трисоляриан, считающих людей жуками. Жуки и то сыграли бы лучше. Например, Гонзалес не спасает даже то, что Netflix углубил ее персонажа по сравнению с литературным первоисточником. В сериале у Огги появляется конфликт в духе разочаровавшегося профессора Сахарова, когда ученый видит, что его разработки используются власть имущими для более эффективного уничтожения людей. Литературного прототипа Огги ничуть не смущало, что именно его нанонитями Силы Обороны Земли ради получения информации об инопланетянах порубили "в фарш" многих гражданских. Прямую перекличку с "Оппенгеймером" Бениофф и Вайс вложили как раз в ее уста: "Когда мы в последний раз дали лучшим физикам невообразимые ресурсы, они подарили нам Хиросиму!"

В вопросе отношения к планетарной угрозе "оксфордская пятерка" зажата между двух идеологических полюсов. Для одного трисоляриане - это спасители Земли, а для другого - инопланетные конкистадоры-захватчики, несущие смерть всему человечеству. Главный вопрос "Задача трех тел" оставляет зрителям для "домашнего задания". Нужно определиться: какой полюс положительный, а какой - отрицательный?

Первый полюс олицетворяет персонаж Е Вэньцзе (Розалинд Чао и Цай Чинь) - мать научного руководителя "оксфордской пятерки". Она - главный предатель человечества. Глубоко разочаровавшись в нем, Е Вэньцзе видит спасение Земли в Божественной силе трисоляриан. Во времена культурной революции в Китае она прошла через местные ГУЛАГ и "шарашку" - закрытое конструкторское бюро тюремного типа для репрессированных ученых. Оттуда 50 лет назад Е Вэньцзе и отправила послание в космос:

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами!"

Второй полюс - Уэйд - единственный персонаж, у которого план спасения мира расписан чуть ли не по системе SMART. Он готов строить корабли на Луне, "пинать" ООН, ложится в гибернацию (сон в криокапсуле, позволяющий человеку, не старея, проспать столетия- прим. авт.), чтобы лично возглавить защиту Солнечной системы через 400 лет, когда прибудут пришельцы. Некоторые критики считают, что в оригинальную трилогию Лю Цисиня была зашита сквозная метафора-рассуждение о месте Китая на мировой арене. Китайская цивилизация представлялась как Земля, а технологически опережающий ее "коллективный запад" - как Трисолярис. Несмотря на внешний мультикультурализм сериала, именно в образе Уэйда этот книжный мотив сохранилась наиболее полно. "Только прогресс!" - это одновременно и его личный девиз, и моральный критерий. Так, в ходе Панамской операции Огги понимает, что для Уэйда защита планеты стоит не только слезинки ребенка, но и отрубленной нанонитью детской ножки. Уэйд - это самый харизматичный и привлекательный персонаж сериала "Задача трех тел". Особенно уморителен его дуэт с исполнительным патриотом Радж Вармой в середине шестой серии. Поэтому так сложно не обольститься Уэйдом (который считает, что для человечества Панамский канал важнее людей, погибших при его строительстве) и спросить самих себя, что было важнее - Беломорканал или люди, из которых его построили?

Несмотря на свой астрономический бюджет, "Задача трех тел" звезд с неба не хватает. Сомнительные актерские работы и общая перегруженность душат зрителя весь сезон, также как и русская озвучка наступает на горло блистательной работе Лиама Каннингема. Остается надеяться, что уродливая конструкция первого сезона нужна шоураннерам только для технических целей - как ракета-носитель, выводящая на орбиту спутник чистых идей Лю Цисиня. И в следующих сезонах Netflix его отстыкует и представит космос и его покорителей в чистом виде.