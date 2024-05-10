Театр Эстрады покажет премьеру роуд-муви с Анной Якуниной и Еленой Ксенофонтовой

На сцене Театра Эстрады 15 мая состоится премьера спектакля "Две дамочки в сторону севера". Спектакль по современной пьесе Пьера Нотта поставил Вадим Дубровицкий, а главные роли в нем исполняют знаменитые актрисы Анна Якунина и Елена Ксенофонтова.

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"Две дамочки в сторону севера" - одна из самых популярных современных пьес, написанных во Франции. Ее автору, драматургу, журналисту, режиссеру и актеру Пьеру Нотту удалось совместить в одном формально комедийном тексте безудержный смех и глубокую печаль, черты лихого роуд-муви и психологической драмы.

Две отнюдь не юные сестрицы внезапно пускаются в безумное путешествие по Франции, в сторону родного Севера. Причина их путешествия не радостная – им предстоит захоронить прах матери, которая недавно скончалась.

Эксцентричные дамочки, странствующие на угнанном громадном автобусе, оказываются в совершенно неожиданных местах и попутно выясняют отношения, вспоминают старые обиды, приближаясь к осознанию собственной близости.

Вадим Дубровицкий, режиссер-постановщик, художественный руководитель LA`ТЕАТРА рассказывает:

«Текст пьесы многослойный, многодонный, с большими серьезными подтекстами. Можно считать, что это путешествие двух сестер, а можно считать, что это и путешествие души человека в момент ее потрясения».

Елена Ксенофонтова:

"Я играю Бернадетту, младшую сестру. Она бунтарка, вечный капризный ребенок. Для меня эта роль в каком-то смысле этапная. Своего рода проверка твоего уровня профессионализма, внутренней свободы и таланта. Я думаю, это вызов для нас обеих, и для меня, и для моей прекрасной партнерши Ани Якуниной - сыграть существ без кожи, обнаженные души".

Пьеса «Две дамочки в сторону севера» была объявлена критиками Франции лучшей пьесой 2008 года. Переведена на многие языки и поставлена на сценах более чем десяти стран мира.