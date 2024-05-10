Режиссер Энди Серкис снимет новый фильм по книге «Властелин колец»

Киностудия Warner Bros. объявила о работе над новыми двумя фильмами по книгам британского фантаста Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на управляющего студии Дэвида Заслава.

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

По словам Заслава, сейчас идет работа над сценарием фильмов, которые, предположительно, выйдут в 2026 году.

Первый фильм будет называться «Властелин колец. Охота на Голлума». К роли Голлума в нем вернется Энди Серкис, он же станет режиссером картины. Режиссер кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон также будет участвовать в создании картин, к работе будут подключены и сценаристки оригинальной киносаги Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

«Большая честь и привилегия — вернуться назад в Средиземье с нашим хорошим другом и соавтором Энди Серкисом, у которого есть незавершенные делишки с этим вонючкой Голлумом. Будучи вечными фанатами обширной мифологии профессора Толкиена, мы горды работать с коллективом Warner Bros. над очередным эпическим приключением», — сказали в общем заявлении Джексон, Уолш и Бойенс.

Рад вернуться к работе над образом Голлума и Серкис.

«Да, моя прелесссть. Пришло время еще раз отправиться в неизведанное вместе с моими дорогими друзьями, необыкновенными и несравненными хранителями Средиземья Питером, Фрэн и Филиппой», — заявил он, цитируя собственного персонажа.

Трилогия «Властелин колец» выходила с 2001 по 2003 год. С 2012 по 2014 годы режиссер Питер Джексон также выпустил трилогию фильмов «Хоббит», в основу которых тоже легли произведения Толкиена.

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