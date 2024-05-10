Вышли причудливые постеры фильма «Виды доброты» с Эммой Стоун

Кинокомпания Searchlight Pictures представила персонажные постеры «Видов доброты» — нового совместного проекта двукратной обладательницы премии «Оскар» Эммы Стоун и постановщика Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»). На них можно увидеть главных героев будущей картины в причудливом виде: настоящее лица у них заменены на фотографии.

© Чемпионат.com

Постеры фильма «Виды доброты»

© SEARCHLIGHT PICTURES

© SEARCHLIGHT PICTURES

© SEARCHLIGHT PICTURES

© SEARCHLIGHT PICTURES

© SEARCHLIGHT PICTURES

© SEARCHLIGHT PICTURES

© SEARCHLIGHT PICTURES

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Помимо Эммы Стоун, в ленте также сыграли Уиллем Дефо («Маяк»), Маргарет Куэлли («Однажды в Голливуде»), Джо Алвин («Разговоры с друзьями») и Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны»). Премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале 15 мая.