Стартовал новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой

11 мая состоялась премьера 14-го сезона сериала «Доктор Кто», который станет мягким перезапуском всего сериала. Главную роль в продолжении играет звезда «Сексуального просвещения» Шута Гатва, а его спутницей выступает молодая девушка по имени Руби Сандей.

© Кадр из сериала «Доктор Кто»

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Новый сезон «Доктора Кто» стартовал сразу с двух эпизодов:

Остальные эпизоды нового сезона «Доктора Кто» будут выходить раз в неделю в ночь на субботу по московскому времени. Всего в продолжении восемь эпизодов с финалом 21 июня.