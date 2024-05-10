Лучшие фильмы Международного фестиваля правильного кино

В пятницу, 10 мая, в Музее Победы подошел к концу Международный фестиваль правильного кино. На торжественной церемонии организаторы подвели итоги масштабного кинофорума и наградили авторов лучших работ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Обладателем Гран-при стала лента «Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна из Кыргызстана.

Лауреатами фестиваля стали российский документальный фильм «Пацаны Василия Великого», картина «Молодой папа», драма «Подрыв» о подвиге добровольцев в освобожденной от фашистов Беларуси, лента «Анатолий Гребнев — дневники совсем не последнего сценариста» и другие киноленты. Документальная лента «Медицинский спецназ» получила приз в номинации «Герои нашего времени».

В Музее Победы для зрителей было организовано 16 творческих встреч с создателями картин – режиссерами, актерами, продюсерами. Так, фильм «Командир», посвященный освобождению заложников в городе Орджоникидзе, презентовал актер, главный герой и креативный продюсер фильма Кирилл Зайцев.

Музей Победы и его филиалы посетили более 130 тысяч человек 9 Мая. В День Победы вход в музей был бесплатным. Праздничная программа в главном здании музея на Поклонной горе началась с возложения цветов.

В рамках празднований прошел театральный фестиваль спектаклей школьных музеев. Также в кинотеатре «Поклонка» демонстрировали фильмы в рамках Международного фестиваля правильного кино. Завершил праздничную программу Музея Победы салют.