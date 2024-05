Интересные факты о фильме «Черная Вдова. Укус смерти»

Кинокомпания Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа») представляет трейлер и постер австралийского хоррор-триллера «Черная Вдова. Укус смерти». Над производством фильма работали киностудии Align, Pictures in Paradise Pty. Ltd., See Pictures.

Фильм выйдет в российский прокат 9 мая 2024 года. В центре сюжета — история юной Шарлоты: однажды холодной ненастной ночью к ней в комнату через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти… Главные роли в фильме исполнили Алила Браун («Три тысячи лет желаний», «Потерянные цветы Элис Харт», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), Райан Корр («Дом дракона», «По соображениям совести»), Пенелопа Митчелл («Хеллбой»), Робин Невин («Вершина озера», «Матрица: перезагрузка»), Нони Хейзлхерст («Кэнди») и Жермен Фаулер («Убийство на краю света», «Конь БоДжек»). Режиссер картины Кия Роуч-Тернер противостоит одному из своих самых глубоких страхов и воплощает в жизнь идею фильма, которая была частью его души более двух десятилетий.

Кия Роуч-Тернер, режиссер: «Я очень боюсь пауков. Все, что имеет восемь ног, пугает меня. У меня на них срабатывает инстинктивная реакция: я не могу дышать, будто у меня приступ паники. Это настоящая фобия. По иронии судьбы, паук в нашем фильме — гораздо больше обычного! По сути, я взял свой самый страшный кошмар и увеличил его в разы… Я думаю, что лучшие истории носят личный характер. И если вы режиссер фильмов ужасов, лучший способ рассказать страшную историю — это добавить в сюжет именно то, что пугает вас больше всего. Для меня эта мысль о пауке размером с питбультерьера”.

Крис Браун, продюсер: «В фильме есть фантастическая эмоциональная составляющая, потому что, по сути, речь идет о семье, переживающей кризис. Но, кроме того, это большой, чудовищный, пугающий фильм о пауках». Райан Корр, исполнитель главной роли: «Здесь есть элементы семейной драмы и в то же время это фильм ужасов, исследующий границы их отсутствие».

Интересные факты о фильме