Тема сталкерства оказалась в тренде — в последние годы на стримингах появилась масса сериалов, с неожиданных сторон исследующих патологические привязанности, любовные фиксации, культ личности и прочие неприглядные явления, рожденные человеческим сознанием. Пять самых интересных сериалов о сталкерах и преследователях — в подборке «Ленты.ру».

«Ты» / You

Говоря о сериалах про сталкеров, нельзя не упомянуть популярный триллер «Ты», который отчасти и привел тему патологической одержимости в массы. Проект, основанный на одноименной книжной трилогии Кэролайн Кепнес, стартовал еще в 2018-м, но плодит не связанные с первоисточником сезоны и по сей день (в конце 2024-го ожидается выход пятой, заключительной части).

В центре сюжета здесь — высокофункциональный, крайне изобретательный и чудовищно влюбчивый сталкер Джо. Любовные фиксации толкают антигероя на убийства, слежки, шантаж, кражи со взломом и массу других преступлений

«Ты» — в первую очередь развлекательный шпионский триллер, совершенно не обременяющий себя какими-либо моральными рамками. В конце концов, сталкер здесь выступает протагонистом, а играет его бесконечно обаятельный Пенн Бэджли — харизма актера и ее влияние на интонации криминального сериала даже стали предметом публичной дискуссии о романтизации насилия. Для этого понадобилось, чтобы звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в соцсетях призналась в симпатии к главному герою.

В любом случае, любителям историй о жутких преступлениях, рассказанных с позиции агрессора в ироничной, а порой и откровенно комедийной манере, «Ты» непременно понравится. А глядя на рейтинги шоу, можно заключить, что любителей подобного зрелища в мире найдется немало. Netflix

Оригинальное название: You

Шоураннеры: Сэра Гэмбл и Грег Берланти

Жанр: драма, комедия, криминал, мелодрама, триллер

Трансляция: Netflix

Длительность: 4 сезона

В главных ролях: Пенн Бэджли, Элизабет Лэил, Лука Падован, Виктория Педретти

Куда более трагичную и мрачную историю, рассказанную с позиции сталкера, предлагает сериал «Барри», придуманный звездой Saturday Night Live Биллом Хейдером (он же сыграл главную роль и снял множество эпизодов как режиссер). В центре сюжета здесь — бывший морпех, ставший наемным убийцей, который находит отдушину в кружке актерского мастерства. Обнаружив в себе скрытый талант, он становится преуспевающим артистом и даже находит любовь всей жизни. При этом ему приходится демонстрировать доселе невиданное двуличие, чтобы остаться в живых — преступный мир накрепко ухватился за бедолагу.

В отличие от «Ты», который до сих пор пытается превратить протагониста из преступника в героя, эта драма проводит зрителей по обратному пути, демонстрируя трансформацию заглавного персонажа из обаятельного, пусть и психически нестабильного мужчины в настоящее исчадие ада, сопереживать которому получится едва ли

Барри — не просто наемный убийца с массой трупов за плечами, но и патологический социопат, манипулятор, абьюзер и сталкер. При этом сериал не выводит манипулятивность героя исключительным грехом: в той или иной степени лгут и обманывают ради собственных целей все герои «Барри».

Главным преимуществом проекта Хейдера, впрочем, является его эклектичность — за пару эпизодов сериал способен несколько раз переключиться с комедии актерских этюдов на линчевскую психологическую драму и обратно, а затем неожиданно превратиться в невероятно качественно снятый и органичный на фоне происходящего экшен. HBO

«Марианна» / Marianne

Сталкерство, безусловно, явление чисто антропогенное, но что насчет преследователей с того света? Французский хоррор «Марианна» рассказывает об Эмме, которая написала успешную книгу о ведьме Марианне из своих детских кошмаров, после чего демоническое создание стало навещать ее в реальной жизни. Юная писательница возвращается в родной дом, где зародились ужасы из ее книги, чтобы раз и навсегда разобраться со сталкершей из ада.

Жанр паранормального хоррора со скримерами до сих пор весьма скудно представлен на многократно усилившихся с пандемией коронавируса стриминговых сервисах. Вероятно потому, что пугать резкими появлениями призраков, равно как и поддерживать саспенс на протяжении десятка часов, — задача довольно сложная, но «Марианна» с ней более-менее справляется.

Самым ярким шоураннером на этом поприще последние годы остается американец Майк Флэнаган, который с 2018-го стабильно выпускает по страшилке с призраками каждые пару лет, начиная с «Призрака дома на холме» и заканчивая недавним «​​Падением дома Ашеров».

Озвученная и не раз воспроизведенная им концепция привидений как шрамов от старых психологических травм, оставленных без должного ухода, прекрасно подходит и к вышедшей в 2019-м «Марианне»

Мистические сериалы Флэнагана больше внимания уделяют личным драмам персонажей, но забывают о главном предназначении хорроров. Французский же сериал с его женской версией Фредди Крюгера куда активнее пытается напугать зрителя, следуя канонам полнометражных ужастиков — а потому любителям этого жанра сериал непременно понравится. Netflix

Оригинальное название: Marianne

Шоураннер: Сэмюэл Бодин

Жанр: хоррор

Трансляция: Netflix

Длительность: 8 серий по 50 минут

В главных ролях: Виктуар Дю Буа, Люси Бужена, Тифен Давьо

«Рой» / Swarm

Психологический триллер Дональда Гловера («Атланта») и Джанин Наберс («Хранители») посвящен токсичному культу личности поп-артистов. Одержимые звездами поклонники, за которыми закрепился термин «стэн», порой демонстрируют повадки классических сталкеров. Таковые проявляются и у главной героини «Роя» Дре — асоциальной девушки, фанатеющей по поп-певице Най'дже и готовой пойти войной на любого, кто не слишком аккуратно подбирает выражения в адрес ее кумира.

Основным источником вдохновения для шоураннеров стал культ Бейонсе — «Рой» в каком-то смысле даже выглядит сатирой на фан-клуб американской поп-певицы, члены которого называют себя жителями «Улья». В комплекте здесь и вполне очевидные отсылки, такие как укушенная губа и драка бойфренда певицы в лифте.

Сериал рассуждает о звездной славе и о том, почему она притягивает окружающих, а эпизодические роли исполнили Билли Айлиш, Пэрис Джексон, Рори Калкин и Хлоя Бейли. Одним из сценаристов и вовсе выступила Малия Обама, дочь бывшего президента США

Но в первую очередь сериал можно считать полноценным бенефисом актрисы Доминик Фишбэк, ранее заявившей о себе в «Последних днях Птолемея Грея». За семь эпизодов героиня Фишбэк преображается настолько радикально, что кажется, будто перед нами совершенно разные персонажи. Prime

Оригинальное название: Swarm

Шоураннеры: Дональд Гловер и Джанин Наберс

Жанр: психологический триллер

Трансляция: Prime

Длительность: 7 серий по 35 минут

В главных ролях: Доминик Фишбэк, Хлоя Бейли, Нирин С. Браун, Карен Родригес

«Олененок» / Baby Reindeer

Один из самых любопытных сериалов весны рассказывает историю комика-лузера Донни Данна, работающего барменом в лондонском пабе. Однажды в забегаловку приходит одинокая Марта, которую Донни угощает чаем, а она в ответ осыпает мужчину комплиментами. Марта появляется в пабе и на следующий день, и на день после, а затем принимается караулить бармена у дверей его дома и слать ему на электронную почту десятки бессвязных писем, в которых ласково называет его «олененком».

Донни же, будучи глубоко травмированным и сломленным человеком, понимает, что Марта, мягко говоря, не в себе, но долгое время ничего с этим не делает. Он упивается вниманием странной сталкерши, пока та не начинает угрожать его близким

В основу «Олененка» легла реальная история. Исполнитель главной роли и шоураннер Ричард Гэдд — стендап-комик, который перенес на экран не только странные отношения со своей сталкершей, но и куда более личные и болезненные откровения о пережитом сексуальном насилии. В 2019 году Гэдд представил «Олененка» в виде автобиографической театральной постановки, а в пандемию коронавируса занялся экранизацией для Netflix.

«Олененок» начинается как комедия, но вскоре Гэдд показывает зрителям пугающе подробную и откровенную картину из собственных комплексов и психологических травм. Просмотр «Олененка» — это своеобразное переживание этой травмы вместе с ее носителем. Путешествие, прямо скажем, не из исключительно приятных, но определенно любопытное.