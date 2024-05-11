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Псих, убийца и ведьма из снов. Пять главных сериалов о сталкерах и преследователях. Почему их надо смотреть всем?

Тема сталкерства оказалась в тренде — в последние годы на стримингах появилась масса сериалов, с неожиданных сторон исследующих патологические привязанности, любовные фиксации, культ личности и прочие неприглядные явления, рожденные человеческим сознанием. Пять самых интересных сериалов о сталкерах и преследователях — в подборке «Ленты.ру».

«Ты» / You

Говоря о сериалах про сталкеров, нельзя не упомянуть популярный триллер «Ты», который отчасти и привел тему патологической одержимости в массы. Проект, основанный на одноименной книжной трилогии Кэролайн Кепнес, стартовал еще в 2018-м, но плодит не связанные с первоисточником сезоны и по сей день (в конце 2024-го ожидается выход пятой, заключительной части).

В центре сюжета здесь — высокофункциональный, крайне изобретательный и чудовищно влюбчивый сталкер Джо. Любовные фиксации толкают антигероя на убийства, слежки, шантаж, кражи со взломом и массу других преступлений

«Ты» — в первую очередь развлекательный шпионский триллер, совершенно не обременяющий себя какими-либо моральными рамками. В конце концов, сталкер здесь выступает протагонистом, а играет его бесконечно обаятельный Пенн Бэджли — харизма актера и ее влияние на интонации криминального сериала даже стали предметом публичной дискуссии о романтизации насилия. Для этого понадобилось, чтобы звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в соцсетях призналась в симпатии к главному герою.

В любом случае, любителям историй о жутких преступлениях, рассказанных с позиции агрессора в ироничной, а порой и откровенно комедийной манере, «Ты» непременно понравится. А глядя на рейтинги шоу, можно заключить, что любителей подобного зрелища в мире найдется немало. Netflix

  • Оригинальное название: You
  • Шоураннеры: Сэра Гэмбл и Грег Берланти
  • Жанр: драма, комедия, криминал, мелодрама, триллер
  • Трансляция: Netflix
  • Длительность: 4 сезона
  • В главных ролях: Пенн Бэджли, Элизабет Лэил, Лука Падован, Виктория Педретти

«Барри» / Barry

Куда более трагичную и мрачную историю, рассказанную с позиции сталкера, предлагает сериал «Барри», придуманный звездой Saturday Night Live Биллом Хейдером (он же сыграл главную роль и снял множество эпизодов как режиссер). В центре сюжета здесь — бывший морпех, ставший наемным убийцей, который находит отдушину в кружке актерского мастерства. Обнаружив в себе скрытый талант, он становится преуспевающим артистом и даже находит любовь всей жизни. При этом ему приходится демонстрировать доселе невиданное двуличие, чтобы остаться в живых — преступный мир накрепко ухватился за бедолагу.

В отличие от «Ты», который до сих пор пытается превратить протагониста из преступника в героя, эта драма проводит зрителей по обратному пути, демонстрируя трансформацию заглавного персонажа из обаятельного, пусть и психически нестабильного мужчины в настоящее исчадие ада, сопереживать которому получится едва ли

Барри — не просто наемный убийца с массой трупов за плечами, но и патологический социопат, манипулятор, абьюзер и сталкер. При этом сериал не выводит манипулятивность героя исключительным грехом: в той или иной степени лгут и обманывают ради собственных целей все герои «Барри».

Главным преимуществом проекта Хейдера, впрочем, является его эклектичность — за пару эпизодов сериал способен несколько раз переключиться с комедии актерских этюдов на линчевскую психологическую драму и обратно, а затем неожиданно превратиться в невероятно качественно снятый и органичный на фоне происходящего экшен. HBO

«Марианна» / Marianne

Сталкерство, безусловно, явление чисто антропогенное, но что насчет преследователей с того света? Французский хоррор «Марианна» рассказывает об Эмме, которая написала успешную книгу о ведьме Марианне из своих детских кошмаров, после чего демоническое создание стало навещать ее в реальной жизни. Юная писательница возвращается в родной дом, где зародились ужасы из ее книги, чтобы раз и навсегда разобраться со сталкершей из ада.

Жанр паранормального хоррора со скримерами до сих пор весьма скудно представлен на многократно усилившихся с пандемией коронавируса стриминговых сервисах. Вероятно потому, что пугать резкими появлениями призраков, равно как и поддерживать саспенс на протяжении десятка часов, — задача довольно сложная, но «Марианна» с ней более-менее справляется.

Самым ярким шоураннером на этом поприще последние годы остается американец Майк Флэнаган, который с 2018-го стабильно выпускает по страшилке с призраками каждые пару лет, начиная с «Призрака дома на холме» и заканчивая недавним «​​Падением дома Ашеров».

Озвученная и не раз воспроизведенная им концепция привидений как шрамов от старых психологических травм, оставленных без должного ухода, прекрасно подходит и к вышедшей в 2019-м «Марианне»

Мистические сериалы Флэнагана больше внимания уделяют личным драмам персонажей, но забывают о главном предназначении хорроров. Французский же сериал с его женской версией Фредди Крюгера куда активнее пытается напугать зрителя, следуя канонам полнометражных ужастиков — а потому любителям этого жанра сериал непременно понравится. Netflix

  • Оригинальное название: Marianne
  • Шоураннер: Сэмюэл Бодин
  • Жанр: хоррор
  • Трансляция: Netflix
  • Длительность: 8 серий по 50 минут
  • В главных ролях: Виктуар Дю Буа, Люси Бужена, Тифен Давьо

«Рой» / Swarm

Психологический триллер Дональда Гловера («Атланта») и Джанин Наберс («Хранители») посвящен токсичному культу личности поп-артистов. Одержимые звездами поклонники, за которыми закрепился термин «стэн», порой демонстрируют повадки классических сталкеров. Таковые проявляются и у главной героини «Роя» Дре — асоциальной девушки, фанатеющей по поп-певице Най'дже и готовой пойти войной на любого, кто не слишком аккуратно подбирает выражения в адрес ее кумира.

Основным источником вдохновения для шоураннеров стал культ Бейонсе — «Рой» в каком-то смысле даже выглядит сатирой на фан-клуб американской поп-певицы, члены которого называют себя жителями «Улья». В комплекте здесь и вполне очевидные отсылки, такие как укушенная губа и драка бойфренда певицы в лифте.

Сериал рассуждает о звездной славе и о том, почему она притягивает окружающих, а эпизодические роли исполнили Билли Айлиш, Пэрис Джексон, Рори Калкин и Хлоя Бейли. Одним из сценаристов и вовсе выступила Малия Обама, дочь бывшего президента США

Но в первую очередь сериал можно считать полноценным бенефисом актрисы Доминик Фишбэк, ранее заявившей о себе в «Последних днях Птолемея Грея». За семь эпизодов героиня Фишбэк преображается настолько радикально, что кажется, будто перед нами совершенно разные персонажи. Prime

  • Оригинальное название: Swarm
  • Шоураннеры: Дональд Гловер и Джанин Наберс
  • Жанр: психологический триллер
  • Трансляция: Prime
  • Длительность: 7 серий по 35 минут
  • В главных ролях: Доминик Фишбэк, Хлоя Бейли, Нирин С. Браун, Карен Родригес

«Олененок» / Baby Reindeer

Один из самых любопытных сериалов весны рассказывает историю комика-лузера Донни Данна, работающего барменом в лондонском пабе. Однажды в забегаловку приходит одинокая Марта, которую Донни угощает чаем, а она в ответ осыпает мужчину комплиментами. Марта появляется в пабе и на следующий день, и на день после, а затем принимается караулить бармена у дверей его дома и слать ему на электронную почту десятки бессвязных писем, в которых ласково называет его «олененком».

Донни же, будучи глубоко травмированным и сломленным человеком, понимает, что Марта, мягко говоря, не в себе, но долгое время ничего с этим не делает. Он упивается вниманием странной сталкерши, пока та не начинает угрожать его близким

В основу «Олененка» легла реальная история. Исполнитель главной роли и шоураннер Ричард Гэдд — стендап-комик, который перенес на экран не только странные отношения со своей сталкершей, но и куда более личные и болезненные откровения о пережитом сексуальном насилии. В 2019 году Гэдд представил «Олененка» в виде автобиографической театральной постановки, а в пандемию коронавируса занялся экранизацией для Netflix.

«Олененок» начинается как комедия, но вскоре Гэдд показывает зрителям пугающе подробную и откровенную картину из собственных комплексов и психологических травм. Просмотр «Олененка» — это своеобразное переживание этой травмы вместе с ее носителем. Путешествие, прямо скажем, не из исключительно приятных, но определенно любопытное.

  • Оригинальное название: Baby Reindeer
  • Шоураннер: Ричард Гэдд
  • Жанр: биографическая драма, триллер, комедия
  • Трансляция: Netflix
  • Длительность: 7 серий по 30 минут
  • В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уилдман
Фильмы и сериалы
Видео
Призрак дома на холме
Хранитель
Хранители
Барри
Билли Айлиш
Элизабет Лэил
Сара Голдберг
Энтони Кэрриган
Майк Флэнаган
Рори Калкин
Пенн Бэджли
Малия Обама
Грег Берланти
Стивен Рут
Пэрис Джексон
Билл Хейдер
Бобби Браун
Дональд Гловер
Netflix