Каким будет новый апокалиптический блокбастер «Фуриоса»?

15 мая на Каннском кинофестивале состоится премьера фильма Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — приквела культовой «Дороги ярости», которая девять лет назад начала свое победное шествие тоже на Лазурном Берегу. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от главного майского блокбастера, главные роли в котором сыграли Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт.

© Кадр из трейлера фильма "Фуриоса"

Дата выхода: 15 мая 2024 года

Страна: Австралия

Продолжительность: 2 часа 28 минут

Режиссер: Джордж Миллер

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Алила Браун, Чарли Фрейзер, Том Берк

О чем фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»?

Сюжет «Фуриосы» разворачивается за 15-20 лет до событий фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». В центре повествования — судьба воительницы Фуриосы (в предыдущем фильме она покорила зрителей в исполнении Шарлиз Терон), которую похищает из оазиса «Зеленые земли» свирепый военачальник Дементус.

В фильме будет показано детство героини, а центральной коллизией сюжета станет то, как Фуриоса прорубает себе путь домой сквозь постапокалиптическую Пустошь, кишащую бандами байкеров и прочими персонажами, давным-давно лишившимися человеческого облика.

Кто сыграл главные роли?

Первоначальная идея бессменного режиссера франшизы «Безумный Макс» Джорджа Миллера заключалась в том, чтобы снять в главной роли полюбившуюся публике Шарлиз Терон. Планировалось, что Шарлиз омолодят на компьютере, однако за время разработки проекта Миллер от этой технологии отказался и занялся поиском актрисы, соответствующей героине по возрасту. Выбор пал на Аню Тейлор-Джой — режиссер обратил на нее внимание после фильма «Прошлой ночью в Сохо». Из-за пандемии пробы проводились по скайпу, и для Ани они заключались в том, чтобы исполнить монолог Питера Финча из «Телесети» Сидни Люмета. Хочется верить, что после премьеры эти пробы будут каким-то образом опубликованы.

Фуриосу в детстве сыграла Алила Браун, с которой Миллер работал над своим предыдущим фильмом «Три тысячи лет желаний». Там Браун доверили сыграть детство Алитеи — героини Тильды Суинтон. Мать Фуриосы сыграла австралийская модель Чарли Фишер, которая недавно дебютировала в качестве актрисы в фильме «Кто угодно, кроме тебя», где ее партнершей стала Сидни Суини.

Роль Дементуса была доверена Лиаму Хемсворту, который, судя по трейлеру, раскрыл в картине новые грани своего внутреннего демонизма. Несмотря на бороду и густую гриву, этот персонаж чисто внешне совершенно не похож на марвеловского добряка Тора. На ранних стадиях подготовки к проекту был прикреплен Яхья Абдул-Матин II, однако он выбыл из-за несовпадения рабочих графиков. Роль, на которую был утвержден Яхья, в итоге сыграл Том Берк — Долохов из «Войны и мира» от BBC. В «Фуриосе» его героя зовут Преторианец Джек. Кроме того, фанаты «Дороги ярости» ожидают возвращения на экраны Бессмертного Джо — его молодую версию сыграл Лейчли Халм, который в «Трех тысячах лет желаний» перевоплотился в султана Сулеймана.

Как создавалась «Фуриоса»?

Все началось еще в период работы над сценарием «Дороги ярости», который занял у Миллера и его соавторов Брендана Маккарти и Ника Латуриса долгие пятнадцать лет. В процессе была не только придумана новая история о приключениях Макса Рокатански, но и фактически с нуля пересобран мир Пустошей. Для каждого из героев была придумана подробная биография, а Фуриосу авторы полюбили настолько, что даже планировали снимать фильм «Безумный Макс: Фуриоса» одновременно с «Дорогой ярости».

Однако когда дело дошло до подготовки к съемкам, было решено сосредоточить силы на основном фильме, а приквел ненадолго отложить

Пауза затянулась, среди прочего, из-за судебного разбирательства между Миллером и Warner Bros. — режиссер требовал от студии недополученные доходы. Ходили слухи, что разбирательство поставит крест на продолжении франшизы, однако не тут-то было. Передохнув от тяжбы на «Трех тысячах лет желаний», 75-летний (на тот момент) постановщик с новыми силами взялся за «Фуриосу».

Когда актеры были утверждены, Миллер вернул в дело съемочную группу «Дороги ярости», включая полюбившегося зрителям композитора Junkie XL. Съемки прошли в разных точках Австралии с мая по октябрь 2022 года. По словам Криса Хемсворта, на роли статистов Миллер пригласил бывших заключенных, с каждым из которых провел подробные беседы об их непростой судьбе.

«Это создало особый уровень доверия и преданности на площадке. Эти ребята были готовы идти за Джорджем и в жару, и в дождь», — поделился актер.

Аня Тейлор-Джой в интервью Total Film рассказала, что больше всего сил ушло на 15-минутную сцену под рабочим названием «Лестница в никуда»

По словам актрисы, это самая большая и насыщенная сцена в жизни всех участников съемочной группы.

«Мы с Джорджем подробно обсуждали, почему эта сцена должна быть такой долгой, — рассказывает Тейлор-Джой. — На ее протяжении мы видим, как Фуриоса обретает новые навыки прямо на поле боя, понимаем, насколько она упорна и находчива. Когда мы закончили эту часть, каждого в нашей команде уже ждала бутылка вина с этикеткой "Лестница в никуда"».

Что говорят о «Фуриосе»?

Эмбарго на публикации в соцсетях по итогам первых показов «Фуриосы» в США истекло 7 мая, и первые отзывы преимущественно восторженные. Зрители и критики сходятся в том, что это не новая «Дорога ярости», а фильм куда более близкий к оригинальной трилогии «Безумный Макс» с Мелом Гибсоном. Тем не менее больший драматизм никто не ставит картине Миллера в вину, напротив — «Фуриоса» кажется более захватывающей и трогающей именно благодаря усилению драматургической составляющей.

«Иногда казалось, что фильм выйдет за границы экрана IMAX — да, он настолько большой, но в то же время интимный. Потрясающее режиссерское видение Миллера соединяет элементы кино пятидесятых и восьмидесятых, актеры им безусловно наслаждаются», — написал журналист Саймон Томпсон.

Когда выйдет «Фуриоса»?

Премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоится 15 мая 2024 года во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля — здесь же в 2015-м стартовала и «Дорога ярости». В прокат в Австралии фильм выйдет 23 мая, в США — 24 мая. В российских кинотеатрах «Фуриосу», согласно анонсам, планируют начать не вполне легально показывать с 30 мая.